「冰花男孩」1年後變學霸！　住新家離學校10分鐘路程

▲冰花男孩受到外界許多幫忙，現在他已入住新家，在校成績也十分優異。（圖／翻攝自中新社，下同）

大陸中心／綜合報導

雲南昭通市的「冰花男孩」王福滿，因為一張「滿頭雪花」的照片一夕爆紅，事隔1年他的生活漸入佳境，順利搬進新家，距離學校只要10分鐘，不必再頂著風雪耗費1小時走去上課，在學校裡的成績也相當亮眼。

王福滿的父親王剛奎笑著說，「比起老房子的土牆和泥巴路，現在風吹不著、雨淋不著，路程也變近，相信未來的生活一定能越來越好」。他曾透露，與妻子結婚12年但常常因為貧窮起爭執，2016年10月妻子氣到離家再也沒回來，讓他跟孩子都相當心痛。

▲過去他曾頂著風雪，走了一小時半的路程才到學校。

王福滿因為住家較偏僻，距離縣城約60公里交通不便，平時由父親載送，但因為冬天轉冷無法騎摩托車，只好獨自徒步上學。當時8歲的王福滿在零下9度的氣候，頂著風雪行徑1個半小時的路程，到學校時眉毛和頭髮都已結冰，老師將這一幕拍下並上傳，引起社會大眾關注。

當時各界湧入大量善款想幫助男童，終於有了好結果。王剛奎目前在中建三局的一個工地上班，每天有200元（約台幣896.9元）左右的收入，在當地算是穩定戶；而王福滿所就讀的小學也新建宿舍，供路程較遠的學生可以留宿外，教室裡也都裝有供暖設備，孩子們在教室裡不再雙手通紅地寫作業。

轉山包小學副校長付恆說，「王福滿是個相當優秀的學生，數學成績在班上排前三，5科綜合成績也是全班前五名，目前擔任班級裡的勞動委員，和同學們的關係也非常好。」