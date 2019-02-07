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「緣份本會來」佛系星座Top5！　金牛座賺錢「好過自己人生」

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▲▼和尚 。（圖／翻攝自pixabay）

▲談感情越來越難。（圖／翻攝自pixabay）

生活中心／綜合報導

許多人總希望趕快找到理想的另一半，但有些星座就是抱著緣份「本會來」的佛性心態，平淡看待情感。網路溫度計運用《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，列出5大四大皆空、只想過好自己人生的星座！

第5名水瓶座

思想自由的水瓶座一直是公認的怪咖星座，有獨到見解與叛逆精神，他們對於任何事物都喜歡按自己的節奏進行，不在意他人眼光，所以很少有事情能引起水瓶興趣或關注，隨緣程度也可想而知。

第4名處女座

處女的完美主義用在自己身上，也會用在別人身上，但他們從來不會勉強別人，哪怕是自己親密愛人，最多就叨嘮幾句，過過嘴癮，最後還是通通自己來。而這樣的他們人生達一定目標後，就會看淡一切，用平靜的心過日子。

第3名金牛座

與世無爭的金牛座因為生性務實、守舊，人生最重要的事為「我要把賺來的錢好好留著，好好享受美食，好好的過自己的人生」，身後根本佛光四射。除此之外，他們因為個性木訥對待感情也是很害羞的，如果要追他們請更主動一些。

第2名天秤座

天生不愛跟自己過不去的天秤座，性格如其命，喜歡在任何事物上找到中庸之道，讓生活保持身心平衡。他們處世圓滑，對世上一切都沒有極端值，即使某件事找不到解決辦法，也會告訴自己盡力了，沒有遺憾了，所以看開吧！

第1名射手座

佛性一詞特彷彿是為射手座的人量身打造，天生率性、樂觀又隨心的他們，好像對什麼事情都不在意，所以從不會為腳下的荊棘而糾結，再加上對自己人生目標很明確，每當他們碰到想不通的事，也不會鑽牛角尖，因為這又沒什麼大不了，反正船到橋頭自然直！

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關鍵字：佛系星座,金牛座,水瓶座,射手座,天秤座,處女座

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