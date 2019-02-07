殲10試飛員首飛前都想啥？　雷強自曝：當時想著回不來了

▲殲-10首飛試飛員雷強。（圖／翻攝自央廣軍事）

軍武中心／綜合報導

解放軍的殲-10戰機在1998年3月23日首飛成功，使得中國成為全球第五個獨立研製第三代戰鬥機的國家。試飛員雷強日前接受央視節目專訪時透露，當年第一次試飛時其實很緊張，航醫要幫他量血壓他還一度說不，因為「怕水銀衝爆」。他也稱，說不緊張是騙人的，因為這個飛機還從來沒有離過陸地，很有可能上去就回不來。

《央視》近日播出「軍工記憶」節目，當中記錄了解放軍的殲-10戰機首飛情景。1998年3月23日下午4時，試飛員雷強穿上特製的橘紅色飛行服，在眾人的簇擁下走向機場跑道，從塔台到殲-10試驗機，僅距離200公尺，但雷強卻感覺很漫長。登機前，雷強對殲-10戰機總設計師、中國工程院院士宋文驄說了下面這段話。

▲殲-10首飛試飛員雷強（中）。（圖／翻攝自央廣軍事）

雷強表示，「我說你放心，有任何情況，只要不是飛機馬上爆炸把我炸死，我一定把飛機開到跑道上，讓你們知道咱們十幾年錯在哪兒。」他透露，我這話一說，大家就全部流淚，我想說完了，看來真回不來了，咱們飛了這麼多年，從來沒有誰上飛機就有點那種生離死別的感覺。

雷強稱，「但是你也得飛啊，黨和人民交給你了，這個事就壓在你身上了，成功了當然最好，不成功那咱們也得知道錯在哪兒。」在歷經滑行、加速、起飛等激動人心的20分鐘過後，雷強駕駛著殲-10戰機穩穩地降落在跑道上，首飛取得圓滿成功。

▲雷強。（圖／翻攝自微博）

駕駛殲-10戰機一飛衝天時，雷強並不知道，當時站在地面的殲-10戰機總設計師宋文驄比他還緊張。宋文驄回憶說道，「一抬前輪，很多人都鼓掌，我沒鼓掌，我專盯著這架飛機；它飛呀飛呀飛呀，等到一落地的時候，我想，成啦！這下可以交上好答卷。」

▲殲-10總設計師宋文驄。（圖／CFP）

殲-10戰機從1986年立項研製到1998年首飛成功，跨越了12年；殲-10戰鬥機在2006年形成了戰鬥力，並在2009年十一閱兵中飛過天安門。隨著殲-10飛機的研製定型和裝備部隊，中國形成了一整套具有自主智慧財產權的第三代戰鬥機設計技術，甚至裝上中國生產的渦扇-10（WS-10,官方命名為「太行」）渦輪風扇發動機。

▲《央視》近日播出「軍工記憶」節目，當中記錄了解放軍的殲-10戰機首飛情景。（圖／翻攝自新浪軍事）

2018年是殲-10首飛20週年，伴隨著改革開放的步伐，中國綜合國力大幅提升，航空工業再上新台階，殲-10戰機已研發出系列機型，成為解放軍軍空中力量的主戰裝備之一。雷強受訪時也表示，「現場看得很激動，完成得非常好，我覺得真的很給力，那個時候我們發動機跟不上，但是我們現在做到了」。

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