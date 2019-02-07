　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

殲10試飛員首飛前都想啥？　雷強自曝：當時想著回不來了

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲殲-10首飛試飛員雷強。（圖／翻攝自央廣軍事）

▲殲-10首飛試飛員雷強。（圖／翻攝自央廣軍事）

軍武中心／綜合報導

解放軍的殲-10戰機在1998年3月23日首飛成功，使得中國成為全球第五個獨立研製第三代戰鬥機的國家。試飛員雷強日前接受央視節目專訪時透露，當年第一次試飛時其實很緊張，航醫要幫他量血壓他還一度說不，因為「怕水銀衝爆」。他也稱，說不緊張是騙人的，因為這個飛機還從來沒有離過陸地，很有可能上去就回不來。

《央視》近日播出「軍工記憶」節目，當中記錄了解放軍的殲-10戰機首飛情景。1998年3月23日下午4時，試飛員雷強穿上特製的橘紅色飛行服，在眾人的簇擁下走向機場跑道，從塔台到殲-10試驗機，僅距離200公尺，但雷強卻感覺很漫長。登機前，雷強對殲-10戰機總設計師、中國工程院院士宋文驄說了下面這段話。

▲殲-10首飛試飛員雷強。（圖／翻攝自央廣軍事）

▲殲-10首飛試飛員雷強（中）。（圖／翻攝自央廣軍事）

雷強表示，「我說你放心，有任何情況，只要不是飛機馬上爆炸把我炸死，我一定把飛機開到跑道上，讓你們知道咱們十幾年錯在哪兒。」他透露，我這話一說，大家就全部流淚，我想說完了，看來真回不來了，咱們飛了這麼多年，從來沒有誰上飛機就有點那種生離死別的感覺。

雷強稱，「但是你也得飛啊，黨和人民交給你了，這個事就壓在你身上了，成功了當然最好，不成功那咱們也得知道錯在哪兒。」在歷經滑行、加速、起飛等激動人心的20分鐘過後，雷強駕駛著殲-10戰機穩穩地降落在跑道上，首飛取得圓滿成功。

▲雷強。（圖／翻攝自微博）

▲雷強。（圖／翻攝自微博）

駕駛殲-10戰機一飛衝天時，雷強並不知道，當時站在地面的殲-10戰機總設計師宋文驄比他還緊張。宋文驄回憶說道，「一抬前輪，很多人都鼓掌，我沒鼓掌，我專盯著這架飛機；它飛呀飛呀飛呀，等到一落地的時候，我想，成啦！這下可以交上好答卷。」

▲殲-10總設計師宋文驄。（圖／CFP）

▲殲-10總設計師宋文驄。（圖／CFP）

殲-10戰機從1986年立項研製到1998年首飛成功，跨越了12年；殲-10戰鬥機在2006年形成了戰鬥力，並在2009年十一閱兵中飛過天安門。隨著殲-10飛機的研製定型和裝備部隊，中國形成了一整套具有自主智慧財產權的第三代戰鬥機設計技術，甚至裝上中國生產的渦扇-10（WS-10,官方命名為「太行」）渦輪風扇發動機。

▲《央視》近日播出「軍工記憶」節目，當中記錄了解放軍的殲-10戰機首飛情景。（圖／翻攝自新浪軍事）

▲《央視》近日播出「軍工記憶」節目，當中記錄了解放軍的殲-10戰機首飛情景。（圖／翻攝自新浪軍事）

2018年是殲-10首飛20週年，伴隨著改革開放的步伐，中國綜合國力大幅提升，航空工業再上新台階，殲-10戰機已研發出系列機型，成為解放軍軍空中力量的主戰裝備之一。雷強受訪時也表示，「現場看得很激動，完成得非常好，我覺得真的很給力，那個時候我們發動機跟不上，但是我們現在做到了」。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

ET快訊
一群年輕人刮到變臉！刮刮樂「超血淚」勸世文　看完全清醒了
捕獲重機女騎士！長腿逆天「小短裙快被吹翻」頭盔拿下正到哭

關鍵字：殲-10,雷強,珠海航展,殲-10B,試飛員,眼鏡蛇機動,軍武,大陸軍武

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

殲10試飛員首飛前都想啥？　雷強自曝：當時想著回不來了

戰略飛彈潛艦問世前　美曾計畫開發「潛水航母」AN-1

俄烏衝突升溫　匈牙利將購買最新豹2A7主戰坦克

英國要在南海建基地？　趙俊杰：建了也沒影響力

美准售日本SM-3飛彈　陸專家：可能引發地區軍備競賽

白宮宣布美從敘利亞撤軍　鷹派參議員痛批：大錯特錯

擦槍走火真實上演...伊朗將軍清槍途中「轟自己腦袋」身亡

美軍導彈巡洋艦和貨船「佛州外海相撞」！　船身、甲板損傷

火控雷達照射惹怒日本　防衛省宣布取消出雲號停靠釜山

俄羅斯升級「口徑-M」巡弋飛彈　射程4500公里

台中「百年湧泉」阿嬤洗衣一甲子　新地主砸1.2億封鎖禁入：我買的

百年保險套、30年前裸照都賣！ 神秘怪奇商店藏身40年舊大樓

把披薩做成台灣的形狀再「抹紅」？　柯P教做年菜...旁邊學姊狂冒汗XD

CBA易建聯.NBA丁威迪聯手狂虐　周杰倫：早知不給他看演唱會！

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　 雲林養雞場負責人怒：損失約30萬

寶特瓶打奶泡、速開塑膠袋　必學！2個神奇生活小妙招

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

智力停7歲！54歲憨兒賣彩券自立　8旬母親急擔憂：平安回來就好！

海邊找比基尼妹子變魔術　網歪樓：只有我沒看到魔術嗎？

6代同堂最大100歲最小10個月　台中太平張家600人回娘家歡聚

殲10試飛員首飛前都想啥？　雷強自曝：當時想著回不來了

戰略飛彈潛艦問世前　美曾計畫開發「潛水航母」AN-1

俄烏衝突升溫　匈牙利將購買最新豹2A7主戰坦克

英國要在南海建基地？　趙俊杰：建了也沒影響力

美准售日本SM-3飛彈　陸專家：可能引發地區軍備競賽

白宮宣布美從敘利亞撤軍　鷹派參議員痛批：大錯特錯

擦槍走火真實上演...伊朗將軍清槍途中「轟自己腦袋」身亡

美軍導彈巡洋艦和貨船「佛州外海相撞」！　船身、甲板損傷

火控雷達照射惹怒日本　防衛省宣布取消出雲號停靠釜山

俄羅斯升級「口徑-M」巡弋飛彈　射程4500公里

設計身障者點餐APP　弘光生全國賽奪2金

領養貓咪失聯！美女DJ殺貓分屍「內臟全挖光」　檢急查更多證據

大樂透全台槓龜再接再厲上看1.4億 威力彩今拼3.1億

吳淡如／沒人敢關心的女人

交往時別在IG上做4件事！忽略發閃照、追蹤前任最傷感情

世界巡迴最終站 「吉卜力動畫手稿展」1400幅真跡完整曝光

線上遊戲消費爭議多　行政院提醒玩家注意5事項

春節電影看什麼？歌王歌后金口加持《大三元》

《李屍朝鮮》韓劇史上成本第三高！首映媒體爆好評：根本電影規模

宇宙人「動人團圓歌」藏洋蔥！　《一桌菜》唱出親情思念

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

軍武熱門新聞

美國曾計畫開發「潛水航母」AN..

匈牙利將購買最新豹2A7主戰坦..

英南海建基地　趙俊杰：沒影響力

英國增購17架F-35戰鬥機

殲10試飛前想啥？雷強自曝心境

美軍導彈巡洋艦　外海撞上貨船

俄升級「口徑-M」　射程450..

陸泡麵征服俄國　空軍秒訂5千箱

日防衛省宣布取消出雲號停靠釜山

美軍「無畏」直升機預計2019..

伊朗將軍清槍途中轟自己腦袋身亡

美批准出售日本SM-3飛彈

砰！　F-18大黃蜂被遭擊影片..

西班牙2艘護衛艦計畫加入美法戰..

更多熱門

相關新聞

美軍導彈巡洋艦　外海撞上貨船

美國東部當地時間2月5日有一艘導彈巡洋艦USS Leyte Gulf（CG-55）和貨物補給船USNS Robert E. Peary（T-AKE-5）在佛羅里達州外海相撞，2艘受損船艦目前都還能安全操控，已經回到港口接受評估，美國艦隊司令部和軍事海運司令部表示，會徹底調查事發的原因和過程。

日防衛省宣布取消出雲號停靠釜山

南韓首架空中加油機正式服役

中船曝光直線電機暗示003型用電彈

南韓媒：美擬用終戰宣言換北韓毀核設施

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

女奧客賞一巴掌　超商店員錯愕摀臉

5寶媽粉子宮滑出體外！夫塞回再生2胎

母夢兒道別　原來獨子已經死在隔壁房內

庾澄慶首曬全家福！網驚：一個模子刻出來

5歲拍結婚照　19年後成真夫妻

追這3對情侶檔YouTuber被閃都甘願

被醫生宣告不治，醒來勇敢做夢－李千那

快訊／68歲再爆當爸！郭董FB終於回應了

父酒癮喝到小腦萎縮　兒子狂幫超催淚

酒駕性侵鞭刑連署過！法務部回應

「姊夫」輸送帶繞場　旅客全笑翻

Gail曬「學霸成績」：我做到了！

7間廟情侶不宜！信徒：陰廟都別去

收到同學mail：先睡了　一看時間…「他正在火化」

捕獲重機女騎士！短裙快被吹翻網暴動

更多

最夯影音

更多

台中「百年湧泉」阿嬤洗衣一甲子　新地主砸1.2億封鎖禁入：我買的

百年保險套、30年前裸照都賣！ 神秘怪奇商店藏身40年舊大樓

把披薩做成台灣的形狀再「抹紅」？　柯P教做年菜...旁邊學姊狂冒汗XD

CBA易建聯.NBA丁威迪聯手狂虐　周杰倫：早知不給他看演唱會！

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　 雲林養雞場負責人怒：損失約30萬

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面