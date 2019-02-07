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美研發六代空優戰機！一架高達93億　估2030年列裝

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▲▼ 解放軍新型轟炸機在設計上與美軍B-2「幽靈」戰略轟炸機相當類似 。（圖／翻攝自維基百科）

▲PCA戰機在外型設計上與B-2「幽靈」類似 。（圖／翻攝自維基百科）

記者朱世凱／綜合報導

美軍為了保持未來空中優勢，因此著手研發名為「穿透型制空」（PCA）的六代新戰機，預算辦公室（CBO）在報告中也透露這項消息，估計每台PCA成本要價3億美元（約新台幣93億元），首架戰機最快將在2030列裝。據悉，PCA與F-22相比，除了航程更長外，酬載量也更大，隱形和感測器性能也都得到提升。

綜合外媒報導，美國預算辦公室也在報告中指出，新戰機的優秀性能有助於對抗未來中國，俄羅斯和其他潛在敵人的防空作戰；不過，PCA成本卻是F-35A戰機價格的3倍多，五角大廈表示，從過去的研發紀錄來看，軍方並不擅長按照高層規劃，「以較低成本來製造隱形戰機」。

報導提到，美軍B-2 與F-22之所以最後會停產，部分原因出在戰機造價太昂貴，導致無法以量制價；早期F-35也面臨製造成本不斷超支的情況，迫使五角大廈重新規劃生產專案，「或許未來為了控制PCA戰機的成本，也會發生同樣窘境」。

▼F-22。（圖／翻攝自United States Air Force粉絲專頁）

▲▼F-22。（圖／翻攝自United States Air Force粉絲專頁）

美國空軍在2016年公佈2030空優計畫後，就很少提到關於PCA詳細細節，按照計畫，這款新戰機將和其他空中、太空及網路與電戰技術系統相連通。軍方目前決定在2019年要求政府撥款5.04億美元（約155億台幣）的預算，以便開發六代機技術和武器，

報導最後指出，由於匿蹤技術目前的侷限性，新戰機的另一項特色是不會搭載像F-22那樣的垂直尾翼，以實現對各種雷達的持久隱身；總結來說，美軍這款第六代戰機主要概念及外型會像B-2幽靈（沒垂直尾翼），既可以飛得很遠又能隱身，確保空中優勢。

美國空軍作戰司令部司令荷姆斯（Mike Holmes）曾表示，雖然美軍會不斷的對F-22跟F-35進行改良，以面對像俄羅斯Su-57及S-400防空導彈系統的威脅，但有一天，這些平台會面臨改造的極限，所以美方一定要有別的準備。這也向外界展示，美軍對研發新戰機和新技術的決心。

▼新戰機的價格是F-35A的3倍。圖為F-35A。（圖／翻攝自美國空軍官網）

▲▼美軍F-35A戰鬥機。F35,F-35（圖／翻攝自美國空軍官網）

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關鍵字：六代機,PCA,F-35A,B-2,F-22,美軍,五角大廈,Mike Holmes,軍武,國際軍武

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