快訊／初二大樂透槓龜！下期頭獎上看1.4億元

▲大樂透春節加碼人氣旺，各地投注站都出現排隊人潮。（圖／記者葉南州攝）

記者柯沛辰／台北報導

（更正：本期頭獎金額保證1億，下期上看1.4億）

今日2月6日大樂透頭獎未開出。大樂透下期（2/7；初三）預估銷售3億元，頭獎累積金額預估為上看1.4億元。

大年初二最新開獎結果揭曉，第108000015期大樂透頭獎未開出，頭獎獎金6,979萬元累積到下一期，貳獎有8注中獎，每人各得獎金159萬8,092元。

至於春節大紅包部分，本期共開出28組，其中22組為一注獨得，每名幸運兒皆可獲得100萬獎金，還有5組為2注均分，每位中獎人各得獎金50萬元，另有一組為3注均分，每人分得33萬3333元。目前累計已送出182組，超過總獎項數的一半，尚餘178組待送出。

台彩晚間開出第108000015期中獎號碼，由小而大依序為：17、23、28、29、32、39，特別號12。春節大紅包獎號由小至大依序則為：09、13、21、23、26、32、38、42、49。

另外，第108000032期今彩539頭獎開出一注800萬元；第108000032期雙贏彩和第108000011期大福彩則均未開出頭獎。

售出本期春節大紅包中獎彩券的投注站共35家，以下面4家紀錄最多：

苗栗縣公館鄉的「興煥投注站」再度進榜，包含今天在內，今年春節開獎5期已開出3注春節大紅包。

台北市士林區「飛來發彩券行」今6日晚上也幸運開出100萬元大紅包，同時也是第四屆以來開出的第7注春節大紅包。

高雄市阿蓮區的「金蓮華彩券行」、台南市新化區的「雨生財彩券行」都在今6日晚上開出今年的第2注春節大紅包。

台中市北屯區的「幸運商行」第四屆以來的春節大紅包中獎注數也已達4次。