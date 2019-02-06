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南鯤鯓交趾陶出現「101、總統府」　網超嗨：期待有愛情摩天輪

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▲▼南鯤鯓代天府交趾陶。（圖／翻攝自「路上觀察學院」）

▲南鯤鯓代天府交趾陶上有101。（圖／翻攝自「路上觀察學院，下同）

地方中心／台南報導

南鯤鯓代天府凌霄寶殿前殿廟頂的交趾陶，上頭出現台北101、總統府、捷運、圓山飯店等現代造型，甚至描繪出總統直選的選戰，壁堵上還彩繪林書豪、王建民、曾雅妮等台灣之光，照片被PO上「路上觀察學院」引起討論，就有網友看完後笑說「改天會不會出個愛情摩天輪，期待」。

▲▼南鯤鯓代天府交趾陶。（圖／翻攝自「路上觀察學院」）

▲總統府（中）、圓山飯店（右）。

南鯤鯓斥資20億元，籌建超過20年的凌霄寶殿在2012年入火安座；而一般來說廟頂的裝飾造型通常是交趾陶和剪粘，且題材多為神話故事為主，但南鯤鯓不一樣，將現代地標建築包括台北101、總統府、捷運、圓山飯店等造型「搬」上廟頂，忠實呈現台灣生活面向，將台灣故事傳統融合現代繼續傳承下去。

▲▼南鯤鯓代天府交趾陶。（圖／翻攝自「路上觀察學院」）

▲壁畫上也有驚喜。

另外廟頂上還有「福祿壽」的造型神像，廟方表示，一開始設計原本以蔣經國、李登輝和陳水扁3位總統作為造型，但由於政治人物頗具爭議，之後轉以鄭成功、鄭經父子和軍師陳永華造型為主。

「交趾陶」又名嘉義燒，是華南與台灣傳統建築（如廟宇）的裝飾，源自唐三彩，是一種低溫彩釉軟陶，主要都在民間默默發展與延續，早期最常見於廟宇的水車堵；後來骨董商人將廟宇翻修拆除的交趾陶買進在古董市場上流通，讓交趾陶開始轉而可收藏的藝術品。

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關鍵字：交趾陶,南鯤鯓,南鯤鯓代天府,凌霄寶殿

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