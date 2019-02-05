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南鯤鯓抽不出國運籤　翟神用機率算給你看：沒什麼好大驚小怪！

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▲台南南鯤鯓代天府國運籤惹爭議，廟方決定2019年只抽籤不解籤。（圖／翻攝自南鯤鯓代天府臉書專頁）

▲建廟357年來首見「60支籤擲沒杯」！南鯤鯓宣布今年沒國運籤。（圖／翻攝自南鯤鯓代天府臉書專頁）

生活中心／綜合報導

台南北門南鯤鯓代天府在今日（初一）中午11時，循古禮擲筊抽國運籤，廟方也特別強調，今年「只抽不解」。不過，儀式進行半小時抽完一桶60支籤，竟沒有一支獲「三聖筊」，廟方最後宣告今年沒有國運籤，引發各界討論。對此，被網友封為「翟神」的翟本喬以擲筊的正反面機率進行解析，他說，求不到國運籤沒什麼好大驚小怪的，以前只是沒人注意罷了。

翟本喬說，假設筊的正反面機率一樣，聖筊的機率會是0.5，三聖筊的機率是0.125，所以一支籤不過的機率是0.875，連續60支不過的機率是0.875的60次方=0.0003315，大約三千分之一。

連續357年都不發生這件事的機率大約是（1-0.0003315）^357~=0.888，也就是有大約11.2%的機會發生至少一次。

他指出，這是一間廟宇的機率，如果台灣有二十間廟宇在求國運籤，那357年間有大約90%的機率至少有一家求不到國運籤。（當然，別的廟可能沒有357年這麼久。）所以沒什麼好大驚小怪的，以前只是沒人注意罷了。

翟本喬還表示，如果筊的正反面機率不一樣，就更容易發生了。假設聖筊只有1/3的機率，那每年這間廟都有10%的機率會抽不出國運籤。

翟本喬還寫道「高中生數學、電腦、歷史、本土文化綜合習題：查訪若干家有在求國運籤的廟宇，寫一個試算表，在每一列輸入一間廟宇筊正面的機率和進行年數，最後輸出發生無國運籤的機率」。

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關鍵字：南鯤鯓代天府,翟本喬

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