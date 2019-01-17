▲ 基隆警新北破毒窟，2男4樓跳窗「逐層交叉」開溜白搭。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市刑警大隊16日兵分多路到新北市一處毒窟查緝，帶回販賣主嫌毒鴛鴦及藥腳等9人，當場起獲海洛因、安非他命、帳冊、及毒品吸食器等相關證物。其中2名在場男子見警方上門，情急之下，竟不顧生命危險，從4樓鐵窗跳窗逃逸，逐層交叉各樓層鐵窗跳逃，最後仍難逃法網。全案警訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

基隆市警察局刑警大隊偵1隊2018年5月間，查獲高姓藥頭販毒案，追查數月後，發現上游陳男（46歲）、劉女（40歲）鴛鴦藥頭涉嫌販毒，旋即成立專案小組，並報請臺北地檢署指揮偵辦，經6個月的跟監、埋伏及多方布線，16日持搜索票及拘票兵分多路發動查緝，一舉在新北市新店、土城、板橋、五股及中和區一帶，緝獲陳、劉2名鴛鴦藥頭及藥腳共9人到案，現場起獲海洛因、安非他命、行動電話、帳冊、磅秤及吸食器等相關物證。





警方調查，陳、劉為男女朋友關係，雙雙染有毒癮，無正當收入，陳男入獄期間，劉姓女友即以販毒維生，半年前，陳嫌輔出獄即加入販毒行列，2人為規避查緝，狡兔三窟，在新北市新店、土城、板橋區各有販毒據點。



警方16日陳男土城處攻堅破門時，程姓、李姓毒友見狀，竟不顧生命危險，從4樓廚房鐵窗跳窗逃逸，延著各樓層鐵窗及遮雨棚順勢溜下，以為這樣就可躲過警方查緝，最後仍難逃法網。全案警方訊後將9人依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送地檢署偵辦，並持續向上溯源追查毒品來源及其他共犯。

基隆市警察局重申，警方打擊毒品犯罪之決心，除賡續執行安居緝毒專案向上溯源擴大偵辦外，將深入社區並落實友善通報網，與民眾聯手打擊毒品犯罪，以有效降低毒品危害，民眾如有發現住處周遭有可疑或不法情事，請立即向警察機關檢舉，共同維護社區安全。