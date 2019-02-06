節省護理人力提昇醫病品質　彰化醫院邁向醫療4.0時代

記者唐詠絮／彰化報導

衛福部彰化醫院和工研院合作打造智慧醫療臨床資訊系統， 雙方1月2日在彰化醫院簽約，系統預計4月上路，屆時病患的血壓、脈搏、血氧飽和度等生理數值，透過串聯後形成數據庫呈現於電腦上，快速由醫師判讀，不用再以人工抄寫，累計一段時間後並可形成病患的大數據資料，利於分析，邁向醫療4.0時代。

▲打造智慧醫療，衛服部彰化醫院與工研院簽約，將邁向醫療4.0時代。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

「智慧醫療合作簽約儀式」由彰化醫院院長謝文淮與工研院電光系統所所長吳志毅代表雙方簽約，未來將共同實現智慧醫療的發展及應用，活動並由彰化醫院主管及工研院電光系統所副所長張世杰、組長駱韋仲等相關主管於場觀禮，未來將由工研院提供技術，先於彰化醫院血液透析及加護病房中心施行，再擴及到其他醫療部門。

謝文淮表示，現有的血液透析及加護病房中心多由醫護人員抄寫醫療設備上的病患生理數值，如血壓、脈搏、血氧飽和度等資訊，經彙整後再交由醫師診斷。彰化醫院和工研院共同建置「智慧醫療臨床資訊系統」，將不同醫療儀器串聯，血壓、脈搏、血氧飽和度等數值同時顯現於電腦，醫師可快速判讀，不用分別讀取護理人員從不同儀器所登錄的數值，提昇就醫病人的安全性及品質，也節省護理人力。

吳志毅指出，工研院以資料擷取技術取得各醫療設備上的數據，再將這些生理數據透過低頻無線通訊模組與RFID感測元件作聯網串接，並進一步將各項資訊蒐集串聯為一大數據醫療平台，形成有效的數據庫。除此之外，透過布建可視化的中央監控平台，提供即時中央監視病患生理訊息畫面、病患歷史生理資料查詢、病患生理資訊趨勢、以及病患危急即時通報等功能。

謝文淮說，以更簡單的話去說，系統可以設定量測時間，收集一段時間之後的大數據，醫師可進一步分析，某特定時段的病況比較嚴重或病情的趨勢，增加醫師決策正確性，進一步提升醫療品質。

吳志毅強調，台灣擁有先進醫療與資通訊(ICT)技術優勢，當物聯網、大數據、人工智慧及行動平台等技術應用於醫療產業，將推升醫療4.0時代的來臨，工研院將積極扮演平台整合的角色，緊密結合技術研發與實用需求，此次透過與彰化醫院的合作，期待能讓民眾真正享受到醫療智慧化、聯網化所帶來的好處，未來更希望與不同的治療方式整合，搭配大數據分析與人工智慧，提供即時輔助判讀與分析，支援長期照護。

謝文淮說，這套系統將先在血液透析及加護病房中心施行，因為這兩個單位的醫療儀器是固定的，較易施行，後續將再推行到門診、各樓層護理站等不固定儀器之處，達成全院智慧醫療。

世界醫療史分成4個大進程，醫療1.0是指發明了消毒、殺菌的現代化；醫療2.0是由顯微鏡、顯微手術與內視鏡，看到身體裡的各種狀況與微小結構；醫療3.0則是透過X光、CT、MRI手術，引導資訊的整合；醫療4.0則是整合大數據跟智慧分析，帶來新的醫療革命與想像。