三民第一市場美食攻略！盤點水餃、滷味、愛玉冰10家平價美味

▲中華路上比較難停車，建議可以從自強一路進來。



圖、文／走在採訪的路上



說起高雄菜市場，很容易就想到自由黃昏市場、龍華市場或五甲黃昏市場，但這些都是高雄黃昏市場。如果是高雄早市呢？就不得不提到三民第一市場啦！這還有受過經濟部中部辦公室認證的優良市集。三民第一市場屬於三民區，市場外頭有整條的三民街攤販集中區，就連平日經過人潮都看起來多又熱鬧。

不僅外頭攤販多，市場裡攤攤也都各有特色，像是孫家大腸、蘇家鄉滷味、彩秀素食、峰興肉乾、泉愛玉冰、天津味水餃和銀手工饅頭等，都是受過經濟部評鑑的樂活名攤。菜市場的平價美食是讓許多人家裡餐桌菜色更豐富，這次來到三民第一市場，推薦妳這10家平價美味。三民第一市場的入口多，中華路上車位難找、河北路窄不好停，有時我會從自強一路進來，順便看看市場周邊的小吃店。





三民第一市場推薦：泉愛玉冰

夏天這種熱天氣，一到市場當然要先坐下來，吃一碗好吃的愛玉冰啦！泉愛玉冰也是有經過星級認證的攤位，只見老闆娘忙進忙出的，攤位上的愛玉仙草晶瑩剔透，誘人垂涎啊！

真假愛玉怎麼判斷

泉愛玉冰攤位上還擺著野生愛玉籽，代表這兒的愛玉不是化學製作，而是人工搓揉洗製出來的。去年在報社做了一系列夏日吃涼的專題，其中為了愛玉這題目採訪過飯店主廚，主廚就說，為了一碗愛玉，光是摘愛玉的前置作業就繁瑣，而摘完後還要先風乾10天以上，最後洗愛玉也需人工完成，為了解省成本，市面上就有人販售洋菜粉做成的愛玉，只要把粉加水攪拌就能快速完成，雖這種洋菜粉做的產品擁有愛玉的口感，但卻無愛玉本身的營養價值。

至於要怎麼判斷愛玉是天然還人工，其實只要讓愛玉放一段時間即可。手洗的愛玉靜置時間久，會慢慢出水、最後越變越小塊；而人工化學愛玉無論放多久，都是一樣大小。





老闆娘見我猶豫，推薦我吃綜合冰，裡面有愛玉、仙草、粉條、珍珠等配料，手洗的愛玉吃起來ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的，卻不會軟到沒口感，搭配酸酸甜甜的檸檬汁跟糖漿，整個消暑又清涼。

別以為拿到野生愛玉籽就能洗出口感好的愛玉，想要吃到有硬度卻也彈性佳的愛玉，洗愛玉的水質跟比例也很重要。因為愛玉是果膠類，需要使用有礦物質的水質才可凝固，若是使用純水、RO逆滲透的水，洗出來的黃色果膠則無法成凍。沒想到這樣小小一碗愛玉，真是學問很大。

泉愛玉冰的攤位也設計得很特別，用鄉村風的木板去裝潢，在傳統市場裡頗讓人眼睛一亮，如果不想坐著吃，也可以點杯檸檬愛玉，帶著逛也可以。

這家珍珠煮的很Q彈，喜歡吃珍珠波霸這味甜的別錯過。我看也有客人直接提鍋子來裝愛玉冰，也是很環保方便，酸甜的滋味應該很難抵擋。

三民第一市場推薦：峰興食品行

峰興食品行的扛棒上寫著創立於民國50年，攤前有著一桶桶的肉鬆肉乾，這兒老闆娘頗有個性，作起生意來也實實在在不馬虎。肉鬆用透明桶子裝盛，看起來很衛生，記得小時候最喜歡吃肉鬆配白粥，簡單香氣就讓人很滿足。

特別是肉鬆中若加了海苔，每次撈就想撈有海苔的出來吃。帶一包有海苔的肉鬆回家，女兒看到就直嚷著要吃，趁著我不注意偷吃好幾口，看來連小孩也很甲意。





三民第一市場推薦：銀手工饅頭



另外值得推薦買的就是銀手工饅頭，攤上乾淨明亮，攤位上擺著一包包的饅頭、包子跟銀耳湯，這裡的隱藏版是刈包，聽朋友說他們是傳統的刈包，裡頭夾焢肉、酸菜跟花生糖粉，可惜這次去時沒看到。

銀手工饅頭是由天然酵母發酵製作，老闆堅持手工揉製，而這道銀耳湯吃起來很滑順可口，白木耳沒有奇怪的味道，膠質都融在湯品裡，用蓮子、龍眼乾、枸杞、紅棗等，吃起來甜而不膩，冰冰吃應當也不錯。



三民第一市場推薦：孫家大腸

三民第一市場裡有一攤我覺得很奇特，奇特是這攤只賣一種產品，就是大腸！網路上搜尋一下才發現也是名店。孫家大腸只專賣大腸，並非滷大腸那種；而是拿豬腸、手工灌製糯米、花生的那種大腸。大腸分三種款式，有花生、無花生跟香菇大腸。別看這樣小小攤子，老闆連大腸裡的花生也都講究品項，而且正因為天然豬腸、手工灌製，經過滾水煮熟後，每條形狀都不同。

還記得之前採訪過類似的攤家，老闆也說過，豬腸若是用人工的，不僅味道走味，吃的口感也差很多。孫家大腸帶回家給老公吃時，受到他大大的讚賞，吃起來料多又紮實，花生鬆軟且香氣迷人，糯米在口腔中不斷咀嚼後，散發出淡淡的澱粉甜味。以前想吃這種糯米大腸時就會想回鄉下，這下在市區裡也能品味到這種古早味啦～

三民第一市場推薦：彩秀素食

彩秀素食就在孫家大腸隔壁，本來以為素食品項不多，結果湊近一看真是嚇壞我了。有沒有看到！這個一盤盤的，隨便算算應該也有30種菜色吧！這根本是素食自助餐的概念，而且打破我對素食的印象，本來以為素食就會有一種奇怪的素油味到，但是攤上是飄著一股美味的香氣。

食物整齊的擺著，一樣一樣讓客人自己挑選，第一次嘗試彩雲素食，我跟朋友也隨意挑選幾樣炸天婦羅跟炸丸子。瞧瞧這有炸芋丸、炸蔬菜、炸海帶等等，吃起來有著蔬菜的自然甜度，搭配油炸後的酥脆度，建議大家可以回家前再買，買完後趕緊回家吃，別放太久會影響口感。



三民第一市場推薦：蘇家鄉滷味

不知道大家是否知道，滷味是廣東菜呢？我記得第一次看到文獻資料時，還相當驚訝，沒想到除了燒臘一類外，原來滷味故鄉居然是廣東呢！而在台灣，滷味更是大眾生活裡常見的小吃美味，就算在菜市場裡也必定有滷味的身影。

除了愛玉冰、手工饅頭，三民第一市場裡另外想推薦的就是蘇家鄉滷味。只見攤位上擺著滿滿的各種滷味，旁邊還有一大鍋花生豬腳湯、筍乾等配料，萬一臨時對午餐沒想法的，來到這攤一點都不愁要吃什麼。

來滷味攤，必定不能錯過滷米血啦！蘇家鄉滷味的米血滷到超入味，吃起來軟硬適中，口感絕佳，冷吃熱吃都好吃。老闆娘看起來有點年紀，但手腳可相當快速敏捷，一邊切滷料還邊介紹攤上美味，跟她聊到最後才知道，早上她在三民第一市場擺攤，收攤後下午還要去阿好鹹粥顧店，在她身上真是看到老一輩人的辛勤努力。

如果第一次來不知道要買什麼，建議大家可以直接買個大拼盤，想吃什麼就挑什麼，花生、豬腸、豬耳朵、豬尾巴或豬舌頭等等，無論是配菜或當下酒料都吃得很過癮。

三民第一市場推薦：天津味水餃

傳統市場裡還有一種攤子很多，那就是賣水餃的，至少像是三民第一市場、自由黃昏市場就是這樣。朋友說其實這是難免的。比如市場裡有賣豬肉的，就容易跟著延伸用肉餡來包水餃販售、相對製作肉乾、肉鬆等加工食品，就近取材更是方便又新鮮。

來到三民第一市場一看，市場裡賣水餃的攤位不只一、二攤，但每攤的特色就是水餃包得超快，咻咻咻～手腳俐落，三兩下的功夫就好幾顆水餃在桌面上，不輸興達港觀光魚市裡捏魚丸的。天津味水餃的餃子小巧玲瓏，一盒25顆左右，有高麗菜、韭菜、玉米、白韭菜、蝦仁跟牛肉口味，口味多到我不知道該怎麼選，最後買了一盒高麗菜的回家試試，這也是最保險的口味。

一盒25顆，每顆大小適中，一起下鍋煮剛好兩人分量差不多。煮完後，只見水餃的皮幾乎薄到剔透，隱隱透著裡頭的肉餡，入口後更能感受到水餃肉餡的飽滿度、有滋有味有香氣，吃完後口腔裡還有濃郁的肉香味，也因為鹹度適中，所以很耐吃。



三民第一市場推薦：慶昌肉脯店

走著走著，怎麼聞到陣陣的烤肉香氣，難道有人在三民第一市場裡賣烤肉嗎？沒錯！在慶昌肉脯店的攤後頭，只見店員一手拿著扇子、一手拿著夾子，不停在烤網上翻動薄如蟬翼的肉片，底下炭火滋滋作響，烤得肉片香氣四溢，真是讓人垂涎啊！

太香啦！這個薄到會透光的肉片就是香氣的來源。老闆娘熱情分了一片給我，本以為吃起來是像肉片紙那樣的脆口，但其實並不是。吃起來頗有嚼勁，滋味醇香而厚郁。

老闆娘說，現場烤的肉片僅用一般調味料醃製後火烤；如果是照片中的肉乾，就使用了梅子酒醃製，梅子酵素可以促使肉更快入味，品嘗起來帶點淡淡酒香、香而微甜，不細吃還有點吃不出來。

三民第一市場推薦：金牌廣台香煙燻雞鴨肉

還記得在外念大學時，每當逛菜市場就會買一盤煙燻的雞肉回去跟室友一起分著吃。這習慣延續到現在還是有，逛著菜市場就會忍不住物色起賣雞肉、鴨肉的攤子。金牌廣台香煙燻雞鴨肉攤位上很明亮，燈光打在雞鴨肉上，讓煙燻的外皮色澤更加可口誘人，攤位上也有塑膠透明的罩板，更加衛生。

帶一盤現切的雞肉回家享用，那怕只是搭配白飯就超級開胃下飯，煙燻的香氣不過頭。喜歡啃食鴨翅的話，這攤也有販售，朋友當場就買了一大包準備回飯店配啤酒。

三民第一市場推薦：楊家赤山粿

買生鮮、吃好料、喝甜甜，市場裡也有台式甜點攤，譬如這攤楊家赤山粿，就是專賣甜粿、芋粿、紅圓、草仔粿這種台式甜點的。赤山粿來自鳳山赤山地區，據說已有超過300年的歷史，甚至赤山還有粿庄的稱號，像這類傳統古早味，甜鹹都有，這也是早期先民隨著節令慶典去做變化。

喜歡這種台味甜點的應該會很愛，畢竟這樣的甜點越來越少、越來越難買，前陣子朋友還在臉書上問說哪兒可以吃到草仔粿，看來三民第一市場就有啦！逛三民第一市場其實還滿享受的，主要是市場裡的攤子品項分類設置，像是熟食一區、海鮮類一區、肉品類一區，對於逛市場的人來說非常方便，味道也不會互相干擾。從視覺感受上來說，也乾淨衛生。

且三民第一市場裡的攤位，有些配備算是很現代、先進，像是肉品攤也有低溫保鮮、透明罩子覆蓋，整體的觀感很好。對於我們消費者而言，無疑也多了一點保證，雖然傳統市場有式微沒落的現象，但引進現代、衛生的設備，反而破除大家對傳統市場破舊的刻板印象，加上傳統市場多了一份人情味，常逛的話，老闆都記得消費者的習慣。



隨便逛逛，就能蒐出三民第一市場的10家好攤，有孫家大腸、蘇家鄉滷味、彩秀素食、峰興肉乾、泉愛玉冰、天津味水餃、銀手工饅頭、金牌廣台香煙燻雞鴨肉、慶昌肉脯店和楊家赤山粿等，有衛生的設備買生鮮更安心，還能帶著熟食回家去，搭著甜湯甜品就能輕鬆解決一家人的餐飲需求，下次再來三民第一市場裡探險找好味吧!

完整圖文：走在採訪的路上