美准售日本SM-3飛彈　陸專家：可能引發地區軍備競賽

▲SM-3飛彈。（圖／翻攝自美國導彈防禦支持聯合會官網）

軍武中心／綜合報導

美國國務院已經批准向日本出售8枚「SM-3 Block 1B」和13枚「SM-3 Block 2A」飛彈，費用為5.61億美元。大陸軍事專家杜文龍接受陸媒採訪表示，標準三型飛彈（SM-3）如果部署在日本，將為美國在東北亞地區提供防禦盾牌，同時也會提升日本的攻防能力，可能引發新一輪的軍備競賽。

杜文龍指出，標準三型對彈道導彈尤其是高軌道的具有很強的毀傷能力，如果部署在日本，等同是為美國在該地區提供一道防禦盾牌，將會導致地區乃至全球的攻防體系失衡。

他還提到，新的部署將促使日本在東北亞地區形成「攻弱守強」，屆時俄羅斯、北韓等國家也將加強進攻能力，可能引發地區性新一輪的軍備競賽。陸基宙斯盾系統只要能夠發射標準三型飛彈，也就可以發射戰斧巡弋飛彈，如此日本將具備精確的遠程進攻模式。

根據外媒報導，SM-3 Block 2A是由美日聯合開發，SM-3 Block 1B和2A戰備彈（all-up round）的總承包商將是亞利桑那州土桑市的雷神公司（Raytheon Missile Systems），預計搭載於日本的陸基宙斯盾（神盾）系統。日方認為，陸基宙斯盾系統比起薩德系統（THAAD）飛彈射程更遠，防禦範圍更大，只需部署兩三套就能覆蓋全國。部署候選地點定在秋田縣秋田市和山口縣萩市。

▼SM-3 Block 2A飛彈。（圖／翻攝自雷神公司官網）