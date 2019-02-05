美軍「無畏」直升機亮相！預計2019首飛將取代「黑鷹」

▲「無畏」（SB-1 Defiant）高速復合型直升機。（圖／翻攝自塞考斯基飛機公司網站）

國際中心／綜合報導

塞考斯基飛機公司（Sikorsky Aircraft Corporation）26日在官網發佈了與波音公司（The Boeing Company）聯合研製的「無畏」（SB-1 Defiant）高速復合型直升機驗證機的圖片，這架飛機預計將在2030年取代美軍現役的「黑鷹」（UH-60）等現役通用直升機，預計首飛將在2019年。

「無畏」採用同軸旋翼與推桿螺旋槳的技術，西科斯基此前在X-2驗證機上驗證過，曾實現260節（481公里/時）的速度。「無畏」的設計巡航速度為250節（463公里／時），相比「黑鷹」直升機的速度（277公里／時）提升了約40%，作戰半徑擴大60%。

▲「無畏」（SB-1 Defiant）高速復合型直升機。（圖／翻攝自塞考斯基飛機公司網站）

觀察者網指出，「無畏」原本預計2017年底完成首飛，但因螺旋槳材質問題，今年10月才完成首機組裝，隨後傳動系統又出現問題。項目組本月12日表示，一些內部的「小零件」需要數周時間修理，將延到2019年才進行首飛。西科斯基-波音公司曾表示，SB-1進度慢因為設計新穎，其15噸重的載荷意味著很多技術都是第一次，風險與時間成本自然高。

塞考斯基公司網站指出，「無畏」設計為現有的常規直升機的兩倍速度，並且賦予更高的能力與操作姓，將宣告美國陸軍的軍事直升機研發計畫（Future Vertical Lift）中下一個世代的來臨。

美軍現役的主要直升機包括「黑鷹」（UH-60）與「阿帕契」（AH-64）等機型，直升機換代近年來美軍的重點方針之一，美陸軍副參謀長帕斯奎雷特中將（Lt Gen. James Pasquarette）曾表示，未來「肯定不可能繼續用『黑鷹』與『阿帕奇』」。

▲「無畏」（SB-1 Defiant）高速復合型直升機。（圖／翻攝自塞考斯基飛機公司網站）