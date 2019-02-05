好氣象走春指南：台南6大景點　首推蝸牛巷、台南美術館

▲台南蝸牛巷。（圖／記者于佳云攝）

生活中心／綜合報導

台南美食牛肉湯、小卷、棺材板等都享有盛名，已有許多人品嘗過也知道門路。這篇「好氣象走春指南」就不在美食上頭著墨，而將焦點放在適合一日旅遊的台南特選景點，包括2018年剛開始是營運的台南市美術館、巴克禮紀年公園，鏡頭從自然美景到超級文青景點，捕捉不一樣的台南！

1.台南市美術館一館

台南最新景點的「台南市美術館一館」，前身是台南市警察局，改建之後設置多處藝術展廳，除了藝術展覽外，其中一處呈現的是當時台南市警察局的部分文物。「忠義路上的台南市美術館二館」預計於2019年完工，到時孔廟周邊將會增添更多人文氣息。

交通資訊：台南市中西區南門路37號。

►►臺南市美術館 Tainan Art Museum臉書專頁

▲美術館於原臺南警察署後方空地興建1館 。（圖／翻攝自台南市美術館官方網站）

2.蝸牛巷

由永福路、西門路等小巷弄組成的「蝸牛巷」，牆面被繪製成立體的空間，畫風精細，包括在畸零空間擺放的家具上，許多地方裏面都可以「發現蝸牛」。整個街廓裡也做了不少地圖、路標的標示牌，而且不只有主題裝置，其他還有街道家具、家盒櫃屋、彩繪電箱、就連在裏頭很多隱藏版職人店鋪都很有特色。

交通資訊：台南市中西區永福路二段97巷

►►蝸牛巷臉書專頁

▲台南景點蝸牛巷。（圖／達人Emily的播報台提供）

▲台南蝸牛巷。（圖／記者于佳云攝）

3.巴克禮紀念公園 Barclay Memorial Park

全台多處都有的優美景點「落雨松」也出現在巴克禮公園！雖然觀賞落羽松的最佳時節是秋天，不過公園裡的小橋流水是四季都看得見。巴克禮公園的身世更是從垃圾場變成獲得「全球卓越建設優選」美譽的景點。

交通資訊：台南市東區崇明里文化中心對面。

►►巴克禮紀念公園 Barclay Memorial Park臉書專頁

▲公園裡的美景頗有詩意。（圖／翻攝自巴克禮紀念公園 Barclay Memorial Park臉書專頁）

4.四草綠色隧道

有國際級濕地之稱的四草綠色隧道，位於曾文溪、鹿耳門溪、鹽水溪與嘉南大排匯流處之間，有許多珍貴稀有的鳥類，如黑面琵鷺、東方白鸛、小燕鷗、黑鸛、白琵鷺等，隨著季節變換，每年9月到翌年4月鳥類數量最多。

交通資訊：台南市安南區大眾街360號。

▲台南景點四草綠色隧道。（圖／高鐵提供）

5.井仔腳瓦盤鹽田

原為清領時期瀨東鹽場的井仔腳瓦盤鹽田，是北門鹽場的第一口鹽田，也是台灣最古老的現址鹽田，擁有180年↑的歷史。鹽田位在北門永華里的海岸邊，遊客可以體驗傳統曬鹽、挑鹽、收鹽，是適合親子同遊的景點。

交通資訊：台南市北門區64號。

▲井仔腳瓦盤鹽田。（圖／翻攝自flickr／Steven Tsai）

6.北門水晶教堂

水晶教堂原址是洲北鹽田與中洲鹽田交界，建築外型便是營造鹽堆的意象，白色為主色調。教堂於2014年建成，佇立在田埂間，加上夕陽美景，這裡是許多新婚情侶的婚紗拍攝熱門地點。

交通資訊：臺南市北門區北門里200號。

▲北門水晶教堂。（圖／資料照／雲嘉南風管處提供）