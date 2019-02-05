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爽窩熱敷墊得注意溫度、時間　小心寶貝汪喵「一起燒焦」

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▲▼貓，電熱毯，暖爐。（圖／CFP）

▲冬天氣溫低，不管人或動物都喜歡窩在電熱毯內。（圖／CFP）

記者丘秝榕／綜合報導

在寒冷的冬天使用熱敷墊與電暖器堪稱是一大享受！不過，曾有媒體報導，有一位婦人在家邊看日劇邊用熱敷墊，時間長達2小時，不慎燙傷緊急送醫。食藥署提醒，使用熱敷墊時要注意控制溫度和時間，避免燙傷。另外還有電暖器使用也要注意時間、溫度及通風，如果有孩子及寵物汪喵在場的話，得小心「燒焦」的燙傷危機

食藥署指出，醫用熱敷墊為第一等級的醫療器材，雖然能夠舒緩疼痛，但使用時的舒適感，很容易讓人忘記「隱藏版危機」，使用不當很可能造成燙傷或皮膚炎的傷害。熱敷墊若直接接觸到皮膚表面時，溫度應於45℃以下，若是熱敷墊與皮膚間隔著毛巾衣物，熱敷溫度可調高至50℃。熱敷時間不能太久，通常約15至20分鐘即可，否則容易造成局部燙傷。手腳部位皮膚較厚，對溫度的耐受度較高，若是在皮膚較嫩的部位(如：脖子)，對熱的耐受度較低，需特別注意避免燙傷。

尤其嬰兒及對溫度感覺遲緩者（如：孕婦、糖尿病患等）使用熱敷墊時，要注意使用時間，並避免在易燃環境，或鄰近充滿氧氣及氧氣儲存設備旁使用醫用熱敷墊；留意壓折或扭曲方式是否會使熱敷墊損壞；也不能以別針或其他金屬物品固定醫用熱敷墊，以免觸電。

▼貓咪窩在暖爐前，主人可要小心別讓毛孩「燒焦」危機。（圖／記者丘秝榕攝）

▲▼貓，暖爐。（圖／記者丘秝榕攝）

在室內使用電暖器等設備時，也要注意通風及用電安全，食藥署提醒，孩子及寵物要特別注意，避免燙傷；且電暖器使用過程中會消耗室內氧氣，使用過久，室內空氣容易過於乾燥，影響舒適度。而電暖器一般用電量較高，需避免與其他電器共同使用，當使用完畢或外出時，一定要記得拔掉插座，以避免發生意外。

食藥署提醒，在選購醫用熱敷墊時，應該看清包裝上是否有刊載衛生福利部核准之「醫療器材許可證字號」及完整的標示內容，包括廠商名稱、地址、品名等，並確認製造日期及保存期限等資訊，使用前，也務必詳讀產品使用說明書，才能擁有溫暖又安全的舒適被窩。

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關鍵字：熱敷墊,,,燙傷,食藥署,寵物

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