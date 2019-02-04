▲LINE新春買貼圖送刮刮卡。（圖／翻攝LINE貼圖）

記者姚惠茹／台北報導

農曆春節，LINE貼圖推出「買貼圖刮好運」活動，活動從即日起到2月10日為止，只要購買或是贈送指定貼圖，就可以獲得2張金豬刮刮卡，最大獎有機會抱回市價近5萬元台幣的一兩金塊，或是不懂的LINE代幣，趕緊來試試手氣。

LINE貼圖逢年過節總是推出不少應景貼圖，方便過年互道恭賀新禧直接貼圖，可愛又有意義，因此LINE貼圖這次推出的活動，就是只要購買或是贈送指定多達上百種的豬年賀歲貼圖，像是「BROWN&FRIENDS」、「皮克斯玩具總動員」、「卡娜赫拉的Piske和Usagi」、「凱蒂貓」、「蛋黃哥」、「小浣熊」等等，就可以獲得2張金豬刮刮卡。

▲LINE新春上百種賀歲貼圖。（圖／翻攝LINE貼圖）

活動辦法，只要用戶購買或是贈送指定貼圖，再點選「LINE金豬刮刮樂」官方帳號訊息，領取或刮開刮刮卡，獎品的部分，最大獎有機會抽中市價近5萬元台幣的一兩金塊，或是2枚、6枚、168枚、6666枚不等的LINE代幣。

活動要特別注意僅限android 5.0以上和iOS 10.0以上，而且LINE版本為7.14以上的智慧型手機用戶才可以參加，使用平板及桌上型電腦的用戶則無法參與，另外收到金豬刮刮卡的用戶，必須在02月11日23:59刮開金豬刮刮卡確認是否中獎，如果逾期未刮開完成的金豬刮刮卡將會自動失效。

▲LINE新春買貼圖送刮刮卡，最大獎一兩黃金等你抱回家。（圖／翻攝LINE貼圖）