委內瑞拉又飛來杜拜貨機　馬杜洛被爆「秘運15噸黃金」換歐元

▲馬杜洛近年來頻頻動用國家黃金來舒緩債務危機。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

先前外傳有一架俄羅斯的「神秘客機」飛往委內瑞拉，要運走價值8.4億美元（約台幣257億元）的20噸黃金，如今外界充斥著各種猜測和謠言。但風波都還沒平息，又傳出有一架「杜拜貨機」在首都卡拉卡斯降落，將要運走15噸黃金到阿拉伯聯合大公國，以換取歐元為委內瑞拉的進口提供資金。

據El Economista報導，佛州聯邦參議員魯比歐（Marco Antonio Rubio）在1月31日PO文指控，阿拉伯聯合大公國的金融公司「Noor」在替馬杜洛操作黃金交易，委內瑞拉中央銀行在未來幾天會出售15噸黃金。

▲截至2018年11月止，委內瑞拉黃金儲備為132噸。（示意圖／達志影像）



消息人士指出，委內瑞拉在1月26日已經向阿拉伯聯合大公國運送3噸黃金，這次又要運15噸黃金到杜拜，2月份還會再運第三批11噸的黃金過去。短短2個月就賣出29噸金條，導致國家的黃金儲備量創8年來新低。

據傳，原本俄羅斯客機要運走的20噸黃金還在央行內，但已分裝打包好，至於目的、運往何處至今仍是未知數。魯比歐警告，只要是幫助馬杜洛運送黃金的公司、人士，都會遭到美國財政部嚴厲制裁，「不要交易馬杜洛黑幫從人民竊取得來的黃金、石油和其他大宗商品。」

據了解，委內瑞拉近年來不斷擴大採礦，以增加黃金儲備量，不過，馬杜洛還拖欠中國和俄羅斯幾百億美元，變賣這些黃金恐怕只能應付一時，並非長久之計。

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