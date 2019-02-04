股市退潮了？法人最看好的不是科技股 居然是黃金



▲隨著金融市場不穩定、貨幣政策和美元、結構性經濟改革等三大背景下，黃金成為重要的避險資產之一。（圖／達志／示意圖）

記者劉姵呈／綜合報導

去年10月歷經股災後，已往最受美國華爾街青睞的「尖牙股FAANG+BAT」，即臉書（Facebook）、亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、Netflix以及Google；還有百度、阿里巴巴及騰訊在經歷史詩級的大幅下挫後，投資客信心低落，今年將延續波動，投資客現在更熱衷於「日圓」和「黃金」兩項交易。

今年在外幣圈最熱門的關鍵字無非就是「日圓」，受到市場避險情緒提升的影響，加上美元走勢受抑、日本央行持續量化寬鬆貨幣政策等，都推升日圓走勢，更有外銀預期，因目前各界都看壞今年第一季經濟展望，不排除資金會持續從股市撤退，投入避險商品，日圓還有升值空間，到了那時，對新台幣匯價也許很快重現0.3元以上的價位。

另一方面，因股市波動大，避險用途也是造成「黃金」價格波動的一大主因，通常會使得民眾搶購黃金，而造成金價的飆漲；而黃金是以美金計價，所以當美元走貶時，美國以外的投資人就可以用較便宜的金額買進黃金，導致市場需求大增，自然就會推升金價上漲。由於2019年經濟和地緣政治的不確定性可能造成金融市場動盪，投資者可供選擇的避險資產也就減少，黃金就成為一般投資者追捧的寶貴戰略性資產。

世界黃金協會（WGC）2019年展望報告中指出，隨著金融市場不穩定、貨幣政策和美元、結構性經濟改革等三大背景下，黃金成為寶貴的避險資產，在投資組合中扮演越來越重要的地位。

該報告提到，2018年黃金表現超過大部分資產。由於黃金在短期受到風險認知、美元走勢以及結構性經濟改革影響的嚴重影響，這些不確定因素可能讓黃金吸引力持續。從長期來看，黃金將在新興市場發揮最後資產的作用，並且技術應用不斷擴大使用。

展望2019年，世界黃金協會認為，散戶投資者的多元化投資、經濟成長趨緩，以及各國央行增持等三大因素將推動2019年金價上漲。