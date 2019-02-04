71歲哥哥尋弟50年　警助相見卻已天人永隔

▲海山分局蔡淑女巡佐，幫助7旬老先生尋弟，獲得警政署頒發忠義獎 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名7旬老先生到海山分局請求協助尋人，表示在民國39年間，因家境困苦，2歲的弟弟當時被送養，時隔69年希望能請警方找到胞弟；海山分局比對上百筆資料，終於查出胞弟早已病故，後來安排與弟弟的妻女碰面，了卻老先生一樁心事。

新北市海山警分局防治組巡佐蔡淑女，日前接獲鄒姓老先生（71歲）請求，表示自小家庭貧困，在民國39年間，2歲的弟弟被父母送養，回憶當時弟弟揮著小手對他說「再見」，自此再也沒見到他，50年前開始找尋弟弟下落，卻一直沒有消息，希望海山警分局能協助幫忙。

鄒老先生為了找到弟弟，用盡方法，還曾被徵信業者獅子大開口，花了大筆錢，仍然一無所獲；蔡巡佐為了幫助鄒老先生尋親心願，過濾比對上百筆資料，終於查出胞弟戴姓男子下落，可惜早在2008年就因病過世，鄒老先生聽聞難過的流下男兒淚「沒想到69年前的再見，就再也見不到」

為了補足鄒老先生的遺憾，蔡巡佐聯繫上戴男的妻子、女兒，願意跟這位從未謀面的大伯碰面，雙方碰面時既感動又難過，警方也終於了卻了鄒老先生這輩子最大的心願。蔡巡佐熱心助人的行為，也被警政署看到了，頒贈忠義獎給予肯定。