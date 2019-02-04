「體虛賊」騎贓車遇攔檢逃竄　棄車狂奔不到百米就無檔頭

▲體虛賊騎贓車被攔查選擇棄車逃跑，不到百米就沒力就逮。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市一名29歲的許姓男子，日前騎著一輛偷來的機車，行經三峽區介壽路一段停等紅燈時看到員警時，神情立刻變得緊張，遭到警方發現準備攔查，但許男卻棄車拔腿逃跑，跑不到100公尺就被員警當場制伏，並在他身上搜出安非他命吸食器，依照毒品及竊盜罪嫌將他帶回派出所偵辦。

▼員警在許男身上搜出安非他命吸食器。（圖／記者陳豐德翻攝）



三峽警方調查，許男（29歲）為竊盜通緝犯，當時騎乘偷來的機車在返家途中，經過三峽區介壽路停紅燈時遇警方攔查，因而心虛棄車沿路旁騎樓逃逸，員警見狀機警上前追緝，約莫追跑100公尺，許嫌因體力不支跌坐，員警順勢將其逮捕，當場查獲失竊普重機車一部，並於其身上查獲二級毒品安非他命吸食器一支，許嫌坦承不諱坦承犯案。

由於三峽地區近期多起失竊贓車案，許男在警方偵訊時坦承，在107年10月份3起機車竊案都是他所為，且均是趁深夜無人之時行竊，作為代步所用；警方表示將清查許男是否有涉入更多竊案，訊後依照竊盜及毒品罪嫌移送新北地檢偵辦。

▼警方清查許男在三峽連續竊車，至少犯下3起機車竊案。（圖／記者陳豐德翻攝）

