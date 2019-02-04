俄「哈士奇級」核潛艇計畫採模組化結構　配備「鋯石」反艦飛彈

▲俄羅斯亞森級核子動力攻擊潛艇。（圖／翻攝自維基百科）

記者朱世凱／綜合報導

俄羅斯即將開發「哈士奇級」（Husky-class）第五代核潛艇，首艦預定2023至2024年打造，孔雀石設計局局長、核潛艇設計師多羅費耶夫（Vladimir Dorofeev）表示，「未來的核潛艦結構將會採用模組化設計，這是我們首要達成的任務，未來的哈士奇級也會以此方式建造。」

綜合外媒報導，多羅費耶夫說，「多用途潛艦如果可以在配套設備方面實現模組化和通用化，就能讓它們的操作難度大幅簡化，因為這樣不僅能夠團體訂購備用零件（備件、工具和附件），還能使潛艦整個生命週期的成本下降。」

多羅費耶夫還說，未來的新型核潛艇就不再只是單獨的系統，潛艇上根據功能劃分的艙室，甚至潛艇的所有零部件，都可以製成通用模塊，「假設船艦可以分為三部分，包含通用的艏端、通用的艉端，那中間部分就可以根據不同的戰鬥載荷需要進行替換或變形。」

▼俄軍塞拉級（Sierra-class）潛艇。（圖／翻攝自維基百科）

目前關於「哈士奇」核潛艦的公開資訊非常少，能夠知道的是，潛艦將搭載「鋯石」（Tsirkon）高超音速巡航導彈系統，這項系統壽命預計能夠超過50年，還裝配機器人技術裝置。據悉，「鋯石」號稱擁有5至6倍音速的打擊能力，即便美軍將所有的防空艦升級為基線10，攔截率也不超過2成。

俄國自從塞拉級（Sierra-class）開始一直到現役的亞森級，幾乎所有的核潛艇發展都著重在速度與反艦、反潛能力；美國方面則是追求多用途的打擊功能。由於美軍潛艇裝備大量的垂發和電子設備，對於速度和潛深不再特別講究，因此俄方打造哈士奇級潛艇的消息也備受關注。