我沒有辦法獨處…單親爸衝到7樓要往下跳　兒子脫褲救他一命

記者陳雕文／新北報導

新北市一名單親爸爸日前晚間從3樓住家衝上7樓頂，並站在女兒牆，準備往下跳，鄰居見狀嚇了一跳，急忙通知里長與警方，眾人到場時，不斷苦勸，「大哥，有話好說嘛」後來單親爸的兒子出現，悄悄靠近，伸手拉住單親爸的褲頭，往下一扯，將人拉到安全處，結束一場驚魂。

▲男子（圖左）想跳樓，其子（圖右）緩緩靠近，最後成功救人一命。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方表示，該名陳姓爸爸失婚後罹患恐慌症，無法一個人獨處，否則就會心悸、盜汗、發抖，兒子貼心與之同住，在案發當天，由於兒子還沒回到家，陳父恐慌症發作，汗流不止，又突然覺得人生已經沒有希望，他開始大口大口地喝酒，之後衝出家門，跑到7樓頂女兒牆，想跳下去一了百了。

同棟的住戶都嚇壞了，待警方與里長到場後，不斷呼喊陳男，希望他不要做傻事。陳男得知爸爸尋短，趕緊衝回住家頂樓，接著悄悄靠近，伸出手，將人拉到安全處。雖然爸爸的褲子被脫到快露出臀部，但也讓眾人鬆了一口氣。

三重分局呼籲，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者。這次的救援成功，也要特別感謝長元里里長梁聰明到場幫忙，警民聯手合作阻止一樁憾事，挽救了一條寶貴的生命，也讓這陳男一家人，能夠平安的團圓過好年。