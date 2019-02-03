生吞「曬老鼠」毛都沒剝！馬拉威特色小吃　他笑：這只是零嘴

▲曾姓網友PO出馬拉威特色小吃「曬老鼠」，讓其他網友全部嚇呆了。（圖／網友授權使用）

記者趙蔡州／綜合報導

這種「特色零食」你敢吃嗎？高雄市一名曾姓網友過去曾去過東非國家馬拉威旅遊，日前他將當地一些特色零食PO上網分享，結果意外引起網友熱烈討論。但是原PO也透露說「他們吃串老鼠不是因為貧窮，只是把牠當成零食來吃，當地有自己的主食，跟一般國家差不多。」

原PO日前在臉書社團「爆廢公社」分享旅遊照片，當地居民拿著一串未拔毛老鼠，還說是「傳統市場看到在賣某當地小吃！」、「哥不敢吃，又想拍照，只好買來請旁邊路人吃！」表示這種小吃「沒烤，曬乾了就吃，新台幣大約50塊錢一串，當地水準來說算小貴，所以我請人家吃，對方很高興，哈哈。」

▲曬老鼠只是一種零食，當地人還有自己的主食Nsima。（圖／網友授權使用／下同）

原PO接受《ETtoday新聞雲》採訪時說，其實他將照片PO上網，只是想把特別的經驗分享出去，當地人吃老鼠並不是因為貧窮，只是部分人士愛吃的一種零嘴，不是每一個人都喜歡生吃老鼠，馬拉威人其實有自己的主食Nsima，這是一種將白玉米磨成粉，再加水煮成固體糕狀的食物。

原PO表示，東非內陸國馬拉威其實沒有Discovery形容的如此落後，當地就像亞洲一般國家有城市、鄉村或原始村落，城市裡幾乎也是人手一支智慧手機，而且來自歐洲的散客非常多，還有人在當地開義式、韓式、中式餐廳，用餐一次大約300多元新台幣，但是當地人確實比較消費不起。

原PO也透露說，當地也有許多特別的景觀，像是內陸大湖「馬拉威湖」，所在處為東非大裂谷開口，晴空萬里的景色令他相當難忘，而且晚上沒有光害能夠看見滿繁星；除了自然景觀之外，當地也有城市景點、動物園等，每個人，居民也都非常熱情好客。

但是他也指出有一部分鄉下地區比較落後，一些孩子可能從來沒有看過手機，總體國民平均收入並不高，不過物價、消費水準也不高，生活也是都可以過下去，希望在網路PO出這些圖片，能夠帶給其他人一些特別經驗，未來有機會都能出國去看看世界。