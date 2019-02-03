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老公劈腿！人妻「綠光宮鬥砲擊」爽躺買名牌　結局超展開：新車快到手

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性招待,酒店,酒店小姐,應召女,特種行業,陪酒,打工,販賣人口（圖／記者張一中攝）

▲女人間的宮鬥可不是玩玩的！示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

網搜小組／綜合報導

「真的高招......」一名房地產員工跟女客戶聊天時，突然發現對方身上那件外套好漂亮，便詢問一件要價多少，天真的他以為是客戶老公寵妻行為，讓他不斷稱讚說「您先生好大方」，結果一切都是誤會，甚至意外揭露有小三的外遇情，讓他尷尬到爆，也很佩服女人的用計。

從事房地產的網友在臉書「爆廢公社」PO文回憶寫道，他先是詢問「哇！妳的外套好漂亮...... 這一件要多少錢......？」接著女客便回說，「我也不知道......這是一次接吻的代價」

聽到這麼甜蜜的回答，天真的原PO以為是女客戶老公平日的寵妻愛舉，還不斷大讚說「超大方」，但一切都只是個誤會。客戶發現原PO錯意後，立刻解釋「不是......是我抓到他和女同事接吻......。」

情侶、男女朋友、男友、女友、戀愛、交往、曖昧。（圖／CFP）

▲就算不愛另一伴，也別劈腿傷害。示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

客戶曝綠光的解釋，嚇得他趕緊勸導說「那妳還不改快叫妳先生辭掉同事？」善心的急著想要幫助客戶脫離這段虐心的婚姻；正當他苦心勸說時，卻聽到女客戶淡定回應「過陣子再說......因為我想換車了......。」這回答楞得他不知道該怎麼回。

網友紛紛留言說，「笨！找男同事不就抓不到」、「學到一招......但是也要等到老公有偷吃欸」、「加油！不要忘記還有房子也要換」、「再等久一點，公寓換透天厝」、「抓到接吻換衣服，抓到開房間換車子，抓到外面有生小孩換帝寶」。

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關鍵字：劈腿,小三,出軌,外遇,爆廢公社

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