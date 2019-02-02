▲朱立倫回桃園拜年，「朱勢大吉」展現參選總統旺盛企圖心。（圖／朱立倫辦公室提供）



記者楊淑媛／桃園報導

「拚政治、拚權力、拚位置，都是一時的。」表態參選2020總統大選的國民黨籍前新北市長朱立倫，2日回到桃園龍潭區龍元宮向民眾拜年，發放限量紅包袋，吸引民眾競相索取合照。朱立倫除了做出上述表示並指出，現今的台灣就是如何重振經濟、改善兩岸關係，讓民眾過好日子、下一代更有希望，他的目標與全民是相同的。

朱立倫上午由黨籍立委吳志揚、呂玉玲、市議員舒翠玲、劉熒隆、林昭賢等地方人士陪同，抵龍潭區龍元宮參拜，並發送紅包給民眾。朱的團隊並手持紅色的醒目看板上面寫著「朱勢大吉、朱年行大運、朱立倫加油！」等字樣，展現其參選總統的旺盛企圖心。

▲▼朱立倫回桃園拜年，爭取鄉親支持選總統。（圖／朱立倫辦公室提供）

朱立倫說，目前國民黨內有部分黨內同志，力挺高雄市長韓國瑜參選總統，他會用開放的心情看待，但也會更努力，讓黨內同志對他更有信心，爭取黨內團結一致，期國民黨2020年能勝選。朱立倫說，「拚政治、拚權力、拚位置，都是假的、都是一時的。」他在擔任桃園縣長時為桃園打拚，在新北市當8年市長期間也完成捷運通車等重大建設。

朱立倫強調，他從政的動機、初衷，都是希望台灣能更好，與今天全台灣民眾期盼重振台灣經濟、改善兩岸關係的目標是共同的。2020年的選戰國民黨要贏，不是為了他個人，而是為了全台灣、為了下一代。同時他也希望有一天，台灣不要再有對抗，兩岸也不要對抗，讓大家團結起來拚經濟，共同為下一代來努力！