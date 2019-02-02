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20歲可愛妹拒做愛！老闆匯百萬「行刑殘殺」射4槍斷頭　gay友也慘死

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▲▼ 匯100萬現金求愛仍遭拒　酒吧老闆「行刑式槍斃」脫衣舞孃。（圖／翻攝自太陽報）

▲可愛辣妹婉拒做愛，竟然被「行刑式槍殺」。（圖／翻攝自太陽報）

國際中心／綜合報導

泰國一名20歲可愛辣妹帕薇娜（Paweena Namueangruk）屢次拒絕43歲「體型稍肥胖」的酒吧老闆潘亞（Panya Yingang）求愛，卻還收到對方匯來的100萬泰銖（約新台幣90萬元），她婉拒成為老闆的女人，沒想到竟然被追蹤行程，最後遭「行刑式槍殺」，和一名男性友人雙雙遭殺害。

根據《太陽報》報導，帕薇娜的母親表示，帕薇娜曾在潘亞經營的脫衣酒吧擔任舞女，過去兩年期間，潘亞熱烈追求帕薇娜，甚至還匯款100萬泰銖（約新台幣90萬元）給帕薇娜花用，就希望帕薇娜能成為他專屬的女人。

然而，帕薇娜認為，潘亞有暴力傾向，因此拒絕潘亞的性邀約，甚至婉拒所有的求婚。她也向母親說，因為潘亞的暴力讓她不願意和這人來往，最後堅持辭職離開，前往泰國北方找到新工作。

豈料，當帕薇娜與幾名友人一同到泰國東部春武里慶生時，竟然被潘亞掌握到行蹤，求愛不成的潘亞夥同3名同夥埋伏，接著在現場等待這行人的到來、綁架他們，行刑式開槍當場把帕薇娜與其男性同志好友納塔查（Nantachai Jaritram）槍斃。

帕薇娜頭部和胸腔身中4槍，納塔查身中3槍，兩人慘死街頭，頭顱幾乎快要斷掉，手段十分凶殘。據了解，潘亞以為帕薇娜和納塔查是交往中的情侶，氣到不行，於是執行「行刑式槍決」，而他正槍殺2人時一旁還有其他目擊者。警方僅逮到其中一名共犯，潘亞仍在逃亡中。

▲泰國可愛妹和男性同志朋友都雙雙慘死。（圖／翻攝自太陽報）

▲可愛妹和男性同志朋友都雙雙慘死。（圖／翻攝自太陽報）

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