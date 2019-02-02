9旬爺訪台中警局列首站　因「警察太親切」

▲9旬爺屢訪警局，全因警察太親切。（圖／記者陳玉翻攝）



記者陳玉／台中報導

爺爺您又來了！9旬林姓爺爺因女兒住在台中，身體硬朗的他搭車北下探親，去年初首次獨自到台中時卻迷路了，恰巧經過警局就請警協助，因感受到警察熱心，沒想到之後到台中都先到警局報到，「因為警察太親切了！」林爺爺笑稱，一定要先來看看這些孫輩小警察們。

9旬林爺爺穿著筆挺西裝，熟門熟路的走進派出所內，而員警也熱情招呼，就像見到家人般自然。第二警分局公園所表示，高齡92歲林爺爺因想給住在台中女兒驚喜，去年初獨自搭車北下，但一出火車站就迷路了，恰巧經過派出所走進請警協助，熱心員警幫忙聯繫林爺爺的女兒。

沒想到，去年中秋節，林爺爺特從宜蘭買了數盒月餅要給女兒，出了火車站仍照著腦海中熟悉路線走，再度走到派出所內；員警也馬上認出林爺爺，並聯絡其女兒，林爺爺也開心與孫輩員警「講古」，連女兒女婿來接人時，還依依不捨繼續講，更堅持留2盒月餅跟員警分享。

去年12月初，林爺爺又到派出所找女兒，他說，難得到台中，覺得派出所警察都很親切、貼心，因此將派出所列為造訪台中的首站，女兒聽了都不禁開玩笑抱怨「爸爸都比較疼警員」，林女也相當感謝員警視民如親。