韓國瑜的軍事觀光有眉目　鳳山海軍明德班長這樣

▲海軍明德班裡面的建築，原先為日軍存放無線電設備用。（記者洪正達攝，下同）



記者洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜上任後，計畫藉著豐富的軍事觀光資源引進更多外來客，《ETtoday新聞雲》記者將帶著讀者們探訪鳳山無線電信所，這裡是二戰時期日軍的電信站之一，戰後成了重要的軍事基地，後面又經歷了鳳山招待所及民德訓練班，一直到近年來終於卸下了軍事的色彩，成了知名的軍事觀光景點。

一踏進鳳山無線電信所，映入眼簾的是冷冽的碉堡以及陳舊的辦公廳舍，再往內行走便可見到磚造水塔、勒戒室等設施，據了解，日軍在二戰時期為了應付長距離大範圍的通信需求，在東京、九州以及鳳山建立無線電信所，其中鳳山本的設施經過2年的興建後於1919年完工，成為日本三大無線電信所之一，肩負著日本對東南亞地區的無線電中繼任務。

一直到1950年國民黨政府敗逃台灣後，轉型為「鳳山招待所」，不過所謂的招待所是拿來整肅海軍派系，用來審訊任何可能投共、逃亡以及批評時政的海軍官兵，包含逮捕、訊問、審判、監禁，一直到1976年成為明德訓練班，用來管訓軍中的頑劣分子，一直到近年來褪去軍事色彩後，交由高雄市眷村文化發展協會代管。

園區中主要的房舍「大碉堡」樓高12公尺，為目前保存度相當完整的軍事建築，二戰時被拿來放置通信器材，門窗均有核生化防護措施，目前管理單位正致力保存外觀外，也歡迎民眾假日舉家前往，參觀這個難得的軍事古蹟，也可事先預約導覽。