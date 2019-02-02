牛蒡做成多口味零嘴！大人小孩都愛上的台南新興伴手禮

圖、文／走在採訪的路上提供

最近台南伴手禮越來越新潮有創意，從成功洋芋片到至聖點心麵，包裝跟命名都頗有意思。這次要推薦零嘴，其實也是台南伴手禮之一，而且名字跟內容物都頗有新意，就叫啵蒡，裡頭裝的是牛蒡脆片。身為台南佳里人，很小就知道佳里將軍是牛蒡的故鄉，記得小時候還滿常喝牛蒡茶、家人也常煮牛蒡湯，第一次吃炸牛蒡也是在佳里的日本料理店中，炸到金黃不帶油膩，入口酥脆讓我徹底對牛蒡改觀，一片接著一片入口，很難想像煮完軟軟的牛蒡居然也能這麼酥脆好吃。

後來有一次在鹹酥雞攤看到有人賣炸牛蒡，因為忘不了現炸的那種酥脆口感，所以馬上買一小份回味一下，沒想到！這鹹酥雞攤的老闆還出了牛蒡脆片零嘴餅乾，我簡直覺得不可思議。畢竟牛蒡雖然是健康養生的蔬菜，但要做得好吃也是頗有挑戰性，在跟老闆聊完後，決定帶回家嘗試看看，畢竟家裡有個小吃貨，可以來看看我女兒買不買單。

啵蒡牛蒡脆片還滿大一包的，除了原味，還有其他八種口味，其中我挑了甘梅、岩燒海苔跟胡椒，我看外包裝還有標全素食、五辛素，在製作上滿用心的，原來這牛蒡脆片吃素的人也能享用，不然我常在想素食的人能吃的零嘴也太少了吧～

背面有廠商資訊跟成分表，成分組成頗簡單純粹；也有營養標示說明，納含量比正常零食少很多，貪嘴的話就牛蒡脆片多吃幾片吧！不過牛蒡脆片一包分量看起來多，吃不完的話，外包裝也有夾鏈袋封口，可以保持乾燥不受潮，以免餅乾吃起來口感差。沒想到打開來，裡頭還有一個盒子裝。事後問老闆時，他才說因為牛蒡片薄又脆，容易斷裂折損，客人買回家的路程上容易壓壞，乾脆用盒子裝起來，也方便大家想要加調味料時可以使用。

這次啵蒡牛蒡脆片選了甘梅、岩燒海苔跟胡椒口味，聽說這幾種口味都賣很好，特別是甘梅小朋友特別喜歡。每一盒中除了調味包外，還另外放有乾燥劑防潮保鮮。因為調味料包有另外裝，所以等於一盒可以兩吃，除了選的調味料外，還有原味可以先嘗試看看。

仔細看這牛蒡脆片，可以發現每一片大小都不同，而且顏色也不像煮後的牛蒡變成黑褐色。創業初期，老闆本來使採人工削片，但久了發現人工削片並沒有比較好，反而造成牛蒡片有厚有薄，也相當耗費人力。思考許久後，老闆最後拋開手工迷思，改用機器削片，不僅可以讓牛蒡脆片的厚薄一致，也可以把人力花在炸功跟研發上，因此雖然這牛蒡脆片是機器削的，但全程還是有品管人員在旁邊監督、炸過。

老闆解釋說，因為牛蒡含有豐富的鐵質，削皮後容易氧化變黑，賣相比較不被消費者接受，因此他用天然的方式，加了鹽水浸泡後，讓牛蒡顏色均勻。（就跟削皮的蘋果泡鹽水一樣的道理）

試過原味的牛蒡脆片後，當然也要來試試看有調味的牛蒡嘍！建議大家可以先找一個小盒子，把一些牛蒡脆片放進盒子裡加調味料，取佐量嘗試，把調味粉跟牛蒡搖晃均勻後，先看看合不合口味，像我女兒就不愛調味過的，跟其他小孩的反應就不同。

胡椒的味道比較大人口味，本以為我家小孩會喜歡岩燒跟甘梅，但事實上她只愛原味。我個人倒是覺得甘梅是老少咸宜，這三種口味中，我列為最順口、會一片接一片，不小心吃光光的口味；海苔應該普遍小孩都喜歡，胡椒就真的比較挑人了。

用原味牛蒡脆片搭配調味包的設計還還滿聰明的，可能跟老闆早期從事鹽酥雞工作有關，對消費者來說，更是一魚兩吃，不僅口味眾多可以選擇，也不會同個口味吃到膩。有些鹽酥雞店現在也能吃到現炸的牛蒡片，不過我覺得這種常溫的牛蒡餅乾好處是，吃起來不帶油膩感，也適合外出野餐或當休閒零嘴使用，小孩或老人都適合。

最後來看看我們家這個2歲屁孩，無論什麼口味，她都只挑原味的牛蒡片吃，給她海苔或甘梅的，她還會跟我說NONO！只能說她從小就懂得挑天然的滋味很好，難怪我身邊一票朋友都說這孩子自小就是吃貨，太懂吃了。帶啵蒡牛蒡脆片回家，我想家裡長輩也應該會喜歡，像我爺爺奶奶平時下午會用個點心，用牛奶搭配手邊有的餅乾，可能是巧克力薄片或糖分比較高的零嘴，而牛蒡脆片算是對身體比較沒負擔的零嘴，原汁原片的牛蒡保有本身的膳食纖維，雖然酥脆但因為片片都薄，老人家牙口不好的話，吃起來也容易。