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紅包錢準備好！　外媒最推5款耳機報你知

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▲睡覺,聽音樂,助眠,耳機。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲耳機是許多人的生活必需品。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

科技中心／綜合報導

耳機是現代人常常會接觸到的東西，戴上耳機就像是進入了另一個小天地，而近幾年隨著方便的無線耳機興起，耳機的款式選擇也愈來愈多元，外媒《BusinessInsider》就特別整理了五款2018年值得推薦的耳機

1.Nura推出的Nuraphones，售價400美元

Nura是一間總部設在澳洲的公司，而Nuraphones這款耳機是屬於無線的耳罩式加入耳式兩者結合的款式，價格高達400美元，《BusinessInsider》認為通常要價400美元的耳機在聲音品質的表現都不會太差，但Nuraphones獨特的設計讓他能發揮到非常好的降噪表現。

2.Bose推出的QC35 II，售價350美元

《BusinessInsider》表示，Bose QuietComfort 35是一款耳罩式的無線耳機，該機型一直以來都是非常卓越的耳機，不管是在音質還是抗噪方面表現都非常好，　因此該公司於2017年9月發布了QC35 II。

3.Skullcandy推出的Crusher 360，售價300元

Skullcandy Crusher 360是一款耳罩式的無線耳機，它與其它款耳機比較不同的地方在於它在低音的表現非常突出，該款耳機在操作上也非常方便，你可以輕鬆地透過耳機上的按鈕來調整音量、播放、暫停等功能。

4.Under Armour Project Rock無線耳機，售價250美元

這款入耳式耳機為運動品牌Under Armour和音樂設備大廠JBL合作推出的，外型雖然略顯男性化，但音質等方面的表現都相當不錯，且其設計也非常適合健身時使用。

5.Marshall Mid ANC，售價280美元

這款入耳式耳機在抗噪和音質等方面的表現非常棒，且其外型結合了該品牌非常經典的設計。

▼BOSE推出的耳機有在這次的榜單中。（圖／ETtoday資料照）

▲▼BOSE。（圖／ETtoday資料照）

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關鍵字：耳機,外媒,入耳式,耳罩式

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