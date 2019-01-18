LV推出無線耳機　有logo售價翻3倍

▲時尚精品品牌Louis Vuitton（簡稱LV）將其奢侈品牌帶入音響產業。（圖／記者李毓康攝）

科技中心／綜合報導

時尚精品品牌Louis Vuitton（簡稱LV）將其奢侈品牌帶入音響世界。LV日前與紐約音響公司Master & Dynamic合作，推出LV第一款無線耳機，這款耳機共有4種顏色供選擇，定價為995美元（約新台幣3萬元）。

科技網站engadget報導指出，觀察LV這款無線耳機「Louis Vuitton Horizon Earphones」規格，其實與Master＆Dynamic的MW07耳機相同。兩者均採用10mm Beryllium高性能驅動器，一次充電可連續播放3.5小時，所配備的充電盒續航力長達20小時。

▼Louis Vuitton與Master & Dynamic合作推出無線耳機。（圖／取自Master & Dynamic）

兩者唯一的區別再於，MW07上沒有LV的品牌Logo，而MW07的售價僅299美元（約新台幣9千元），價差了3.34倍。這意味著，購入一副LV無線耳機的價錢，可以買3個功能相同的MW07耳機。

如果你對LV品牌Logo情有獨鍾，或許也可以考慮購入LV上個月還宣布推出的第二代Wear OS智慧手錶Tambour Horizo​​n，該智慧手錶售價預計為2250美元至8500美元間。