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義賣所得全捐！廣興師生樂採「紅寶石」　製成果乾助保育院

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▲▼廣興師生樂採「紅寶石」，製成果乾助弱勢。（圖／廣興國小提供）

▲廣興國小全校總動員。（圖／廣興國小提供，下同）

記者胡順惠／採訪報導

彰化縣廣興國小全校師生，持續近10年的時間在操場周邊種植洛神花，再醃漬成一朵朵的「紅寶石」，不僅讓小朋友們當成課程學習，還將義賣的金額全數捐給二林鎮的喜樂保育院，幫助腦部、肢體障礙的院生。總務主任卓鴻賓接受《ETtoday東森新聞雲》採訪時說，想讓小朋友知福、惜福！

學生各個穿梭在操場的花叢周邊，懷裡抱著的是採收的容器，看到採收下來的洛神花，臉上充滿笑容，還跟其他朋友競賽，看誰採到最多朵花。種植洛神花等香草植物的構想來自卓鴻賓，他原本擔任彰化縣環境教育輔導員，發現洛神很適合在沿海地區生長，創意發想當成一種課程。

▲▼廣興師生樂採「紅寶石」，製成果乾助弱勢。（圖／廣興國小提供）

▲洛神花就像一顆顆的紅寶石。

卓鴻賓表示，把種植香草植物設計成課程，讓小朋友學習，除了11至12月種植洛神花以外，平常也會在操場邊種薄荷跟萬壽菊，再製成蜜餞、果乾，藉由農創市集及FB粉絲頁販售，這次義賣金額約1萬元左右，全部都捐給二林鎮喜樂保育院。

「想讓小朋友知福、惜福！」卓鴻賓說，廣興國小是偏鄉小學，學生人數不到50人，除了會到教養機構照顧一些生活機能不方便的院生，像是幫忙朗讀、復健等，也會安排非洲鼓、車鼓陣、舞蹈社團表演，希望小朋友展現自己，也給院生多一些溫暖。

▲▼廣興師生樂採「紅寶石」，製成果乾助弱勢。（圖／廣興國小提供）

▲小朋友相當認真在採洛神花。

指導洛神花耕種的社區耆老楊憲亮先生則說，從挑選粒粒飽滿的洛神花，需經過去籽、清洗及日曬等過程，採集及製作相當的費時與費工。當初為節省製作時間，嘗試使用烤箱烘烤洛神花，終至以失敗收場，最後還是回歸到最天然的日曬方法。

校長吳寶嘉也說，「我們盤點校園空間，規劃了一個屬於學生能實踐食農教育的場域，透過做中學、行以求知的教育方式，紮根學生自主學習與耕讀力，涵養新課綱自發、互動、共好的理念。」雖然廣興國小位處偏鄉林海地區，但還是積極透過創新課程活化，希望偏鄉能走出去。

▲▼廣興師生樂採「紅寶石」，製成果乾助弱勢。（圖／廣興國小提供）

▲廣興國小積極讓偏鄉走出去。

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關鍵字：廣興國小,洛神花,紅寶石,喜樂保育院,彰化縣,公益,暖新聞,愛心雲

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