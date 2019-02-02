雷皓明／網購到底能不能取消訂單？

▲網路買賣被認為是一種通訊交易，因為消費者看不到物件做實際檢查，原則上，拿到東西後的7天內是可以解約，且不用說明理由及負擔費用。（圖／CFP）

窮忙的年代，上班族不想領死薪水，為自己開創事業第二春最常見的做法就是經營網拍。另一方面，人們愈來愈懶得出門購物，因此像「奇摩拍賣」、「蝦皮」、「淘寶」、「eBay」等購物網站，銷售額年年創新高。

商業活動在哪裡，糾紛也就在哪裡。商家與消費者往來的地點，逐漸從店面移轉到網路，於是產生了許多網路交易的爭議。也因此，律師常常要回答網友的這類疑問。很多人說律師「見人說人話，見鬼說鬼話」，其實是因為身為律師，不一定被哪一邊委任，原告、被告，買方、賣方，都可能是客戶，所以兩邊的角度我們都要有所認識。

網購買家：「我能不能退錢或退貨？」

《消費者保護法》指的「消費者」，是以消費為目的而為交易、使用商品或接受服務的人。當網路購物發生糾紛時，消費者的主張總會回到一件事：「可不可以退錢或是退貨？」

例如邱小姐這封信的內容：

「雷律師，您好：我因為舉辦活動需要，在網路上跟某蛋糕坊訂購了一批蛋糕，但因為活動臨時取消，所以我就向蛋糕坊取消了訂單，可是蛋糕坊不接受，若是我不履行契約取貨付款，對方就要提告了。請問我這樣難道不能解除契約嗎？」

《消費者保護法》第19條第1項的規定是：「通訊交易或訪問交易之消費者，得於收受商品或接受服務後七日內，以退回商品或書面通知方式解除契約，無須說明理由及負擔任何費用或對價（編按：相對應的給付，比如說我給你錢，你給我東西。東西的對價就是錢，錢的對價就是東西）。」

網路買賣被認為是一種「通訊交易」。簡單來說，在通訊交易中，因為消費者看不到物件做實際檢查，所以原則上，消費者在網購拿到東西後的7天內是可以解約的，而且不用說明理由及負擔費用。

因此，邱小姐可以不要訂蛋糕，要賣家退款囉？其實還很難說，因為《消費者保護法》第19條第2項這麼規定：「但通訊交易有合理例外情事者，不在此限。」這是指如果在某些情況下，讓買家任意取消訂單，並要求退費很不合理時，法律設有例外規定。

《通訊交易解除權合理例外情事適用準則》第2條即有特別規定：「某些特殊商品或是服務，在賣家有告知不能解除契約或退貨的情況下，是不能解約的。」像蛋糕這種易腐敗的產品，有很高的機率不能解除契約或是退貨。

網購賣家：「法律對我有什麼保障？」

在台灣，《消費者保護法》對消費者的保障滿完整的，消費過程中若有任何爭議，消費者可以向消基會投訴。反觀賣家，即便覺得是消費者無理取鬧而不予回應，反而可能會被標示成對消費者不友善的廠商，使苦心經營的形象毀於一旦。所以比起買方，其實我更常收到賣方的抱怨。

在《消費者保護法》裡，將賣家分成兩種：「企業經營者」與「偶一為之的賣家」。

企業經營者是以設計、生產、製造、輸入、經銷商品或提供服務為營業的人。落落長的定義，最常出現爭議的是在「為營業」這三個字。到底怎麼樣才算是「為營業」？

其實《消費者保護法》對企業經營者的認定是寬的，只要賣家很頻繁或長期在網路上銷售一些商品或者服務，即便這不是賣家的正職或本業，也會被認為是企業經營者。舉例來說，我有個朋友本業是律師，但每個月都會出國一趟，每次都會帶些異國商品回來，上網販售，這樣就會被認定為「企業經營者」。

可是，若賣家只是偶爾將不需要的東西在網路上兜售，例如：有些人會在整理房間的時候，將不需要的東西便宜賣掉，就不會被認定為企業經營者，而只是「偶一為之的賣家」。

「請問雷律師：我姓郭。上個月，我從日本帶了一台除塵蹣機回台灣，後來沒有使用，決定要上網賣掉。有個許先生說要買，我寄送到對方指示的便利商店，卻因沒有人取貨而被退回，害我損失運費，最後對方卻說不買了。這該如何是好？」

這樣的爭議，會因為郭先生是被認定為「企業經營者」，還是「偶一為之的賣家」，而有完全不同的結果。如果郭先生是很頻繁代購的賣家，時常在網路銷售代購商品，就會被認定為「企業經營者」，此時就會適用《消費者保護法》，買家享有解除契約或是退貨的權利，而且不需要負擔任何費用。

但是，若郭先生只是偶爾在網路上販售自己不需要的電器產品，而屬於「偶一為之的賣家」，那買家與賣家間的糾紛就不會適用《消費者保護法》，而要適用一般《民法》的規定。在《民法》的規定中，買家與賣家間的買賣契約既然已經成立了，就不能隨意地解除契約，可能會有違約的損害賠償。

可以告惡質買家「詐欺」嗎？

遇到惡質買家，企業經營者莫可奈何，偶一為之的賣家要為了些微賠償而打民事訴訟，也非常不划算。賣家心中難免浮現這個疑問：「像這樣的惡質買家，難道沒有構成詐欺罪嗎？」

很遺憾，答案是「沒有構成詐欺罪」。《刑法》中的「詐欺罪」，必須要行為人明明知道自己在法律上沒有權利，但心裡仍然想占為己有，對被害人施用詐術，令被害人陷於錯誤並交付財物。但是在這樣的網路購物糾紛中，對方往往只是沒有取貨，而不是把商品騙到手後不付錢，所以不會構成詐欺罪。

不過，在情節嚴重的情況下，還是可能有處理的辦法，那就是《刑法》第335條的「詐術損害財產罪」。曾經有一個判決，判決中的被告也是賣家同業，從頭到尾根本就沒有想買東西，目的是在讓告訴人損失運費，無意取貨而多次虛假下單，最後被判處有期徒刑兩個月（參見「台灣士林地方法院刑事簡易判決105年審簡字第1115號判決」）。

不可否認地，當交易是發生在大公司與消費者之間時，選擇讓大公司吸收費用還算情有可原。但是，法律在選擇保障消費者權益的同時，對「企業經營者」做廣義的解釋，讓許多創業者在網路經營中，賠上了許多不必要的支出，最後面臨是否能繼續經營的抉擇，也令許多想透過網路行銷的創業者為之卻步，這樣的規範是否妥適，令人省思。（本文轉載自《一不小心就被吉－白話的生活法律對策》）

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●雷皓明，喆律法律事務所主持律師，著有《一不小心就被吉》。以上言論不代表本公司立場。