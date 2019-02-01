卓榮泰：台南決勝總動員　一定要讓郭國文順利當選立委

▲台南的立委補選，郭國文不只要接棒黃偉哲市長的立委席次，更要顧守台灣的民主與台南的發展，從國會與黃偉哲市長密切合作，讓台南經濟更好，人民生活更好。（圖／郭國文競選總部提供，下同）



地方中心／綜合報導

3月16日即將舉行第二波立委補選，民進黨黨主席卓榮泰於日前，親往台南督軍，並偕同黃偉哲市長、王定宇委員及民進黨台南黨公職，召開台南決勝總動員會議，要求台南全黨動起來，一定要讓郭國文順利當選立委，進入國會。

自民進黨徵召郭國文參選台南立委補選後，已有前行政院長賴清德、現行政院副院長陳其邁等黨內大咖及全台多位議員，以錄製語音及影片、陪同掃街，力挺推薦郭國文。今卓榮泰更南下台南，號召台南黨公職召開組織會議，全力協助郭國文當選立委。

卓榮泰說明台南一向是台灣民主的里程，也是民進黨長期執政的地方，所以這一戰我們一定要贏，以維持國會優勢並固守2020本士政權，才有能量為人民實現進步的價值。卓榮泰強調此次台南的選情非常險峻，必需以大戰區思維，聯合作戰的方式，將民進黨力量完全發揮在這次的補選當中。

黃偉哲市長表示台北、台中的立委補選已經結束，現在是第二波的立委補選，由台北、台中的得票結果來看，補選的投票率通常偏低，這對民進黨的候選人是相對不利，我們必需激發民進黨支持者的熱情，把這一席留住，把勝利打出來。王定宇委員強調因為補選的投票率偏低，所以更沒有分裂的本錢，只有全黨團結一心，不分派系全力合作，才能打贏這一場選戰，讓郭國文順利當選。

郭國文則強調台南立委補選是攸關農漁業外銷和照顧老幼福利的選戰，台南農漁產品不能被鎖進中國市場，應該要打入國際市場。最重要是農漁產品利潤必須直接進入農漁民口袋，不要被惡質買辦剝削、壓搾，甚至造成農漁民血本無歸的慘況。

郭國文也說明從參與野百合學運、勞權運動，2004年策劃手牽手護台灣的活動抵抗中國的威脅，當選大台南1、2屆議員後被徵召到中央，2018年則為了固守南台灣的民主的堡壘辭官回到家鄉輔選，在台灣民主歷程的每一個關鍵時刻，郭國文來沒有缺席！現在他參與台南的立委補選，不只要接棒黃偉哲市長的立委席次，更要顧守台灣的民主與台南的發展，從國會與黃偉哲市長密切合作，讓台南經濟更好，人民生活更好。