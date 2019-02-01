電鍋藏毒！　日本買家下單　近千萬一粒眠藏家電被攔截

記者張君豪／台北報導

這批電鍋好毒！年關將至航警局破獲高雄一販毒集團以傳統電鍋走私毒品一粒眠13公斤重大毒品走私案！航警局與關務署台北關透過大數據分析，掌握高雄有賣家長期接受日本毒蟲下單，每月供應日本境內數10萬顆一粒眠毒品市場，結果用來寄毒品的載具居然是傳統電鍋！警方查扣這批要價不斐的「毒電鍋」，循線追查幕後主嫌。

▲毒販異想天開把毒品藏電鍋走私，遭警方查獲市價上千萬元的一粒眠，警方逮捕兩名主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲毒犯異想天開把毒品藏電鍋走私，遭警方查獲市價上千萬元的一粒眠。（圖／記者張君豪翻攝）

航警與海關1月29日鎖定4件報關出口的傳統電鍋相當可疑，經警員拆解檢查，發現內部以保鮮膜包覆封藏一粒眠17890顆、警方循線31日在高雄市逮捕涉嫌跨境販毒的蔡姓、李姓男子。並在他們住所搜出32200顆一粒眠。若以黑市價格每粒500元新台幣計算，這批毒品市價高達2千5百萬元，所幸遭警方攔查並未出境。

▲毒犯異想天開把毒品藏電鍋走私，遭警方查獲市價上千萬元的一粒眠。（圖／記者張君豪翻攝）

航警局指出；破獲這起跨國毒品走私案，是因為年初接獲情資，情報顯示國內南部有運毒集團，接受日本買家下訂，每月以國際快捷方式利用家電挾帶毒品走私闖關。航警局毒緝中心分析情報並利用大數據資料庫分析，鎖定上月29日4件寄往日本的傳統型電鍋相當可疑，警方會同關務署人員不動聲色攔下這批貨品拆裝檢查。

幹員在電鍋內發現以大量保鮮膜包覆、重達5公斤多的三級毒品一粒眠，警方與海關暗中組成專案小組，報請檢察官指揮，並層層過濾報關行、掌握中華郵政公司資料鎖定寄貨貨主是現住高雄市三民區的李姓男子（38歲、有毒品前科）蔡姓男子（35歲、有公危前科），1月31日逮捕兩人。

警方在其住處發現另存有8公斤的三級毒品一粒眠，並查扣犯案手機3支和購賣盛裝毒品藥丸的電鍋發票兩張，正循線追查幕後金主和主嫌，嫌落網後以為用金屬電鍋藏毒品就可以規避海關的掃描檢查，未料仍被警方查覺異狀，至於兩嫌到底寄了多少「毒電鍋」到日本販售，則有待警方深入追查。

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