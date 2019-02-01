屏東大學抄襲又惹議！　設計師爆「不只校徽」：論文內容也抄我的

▲設計師楊佳璋指控，論文內容也是抄襲他的PPT。（圖／組合圖／翻攝自當事人臉書）

地方中心／綜合報導

屏東大學校徽日前被爆抄襲，而此次又被遭到抄襲的設計師楊佳璋發現，先前抄襲他作品的許姓老師的探討校徽設計的論文，竟然也是從他的PTT講座抄來的，讓他不禁氣得怒喊：「我真的生氣了！」、「實在忍無可忍」。

楊佳璋1月31日在臉書氣憤PO文表示，「我真的生氣了！！本次國立屏東大學的校徽抄襲事件，抄襲的許有麟老師，2015年所發表論文的許多內容，也是從我講座的PPT截取出來的！（歡迎轉發）」此外，楊佳璋也附上圖檔並表示，整份論文內容，是許老師的學生因看不下去，輾轉私訊傳給我的！

楊佳璋表示，當時，他的團隊收集了全台所有大專院校的校徽，並加以分析研究，而他在當年的講座中，是以此案例教導同學，怎麼從資料收集分析開始，到訪談確立品牌定位，才能依此執行設計提案的設計思考過程，沒想到卻遭到許姓老師盜圖。

楊佳璋還說：「許有麟老師取得此PPT後，不僅盜圖抄襲了屏大校徽，還截取大部份資料內容發表論文。」他也氣得表示，「此次校徽抄襲事件發生後，許老師不僅沒有誠心悔改，還在跟學生說他只是『參考與修改』，無恥的行為連他自己的學生都看不下去！為人師表，這樣的操守與行為，實在令人髮指與不恥！敝人忍無可忍，決定在此將當年的簡報資料公諸大眾，以召公評！」

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