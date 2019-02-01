柯文哲訪美行程搶先曝光！波士頓僑宴後22日生技論壇、青創座談

▲柯文哲。（圖／記者季相儒攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台北市長柯文哲3月將啟動訪美行程，此次將造訪東岸的華盛頓、紐約、波士頓、亞特蘭大等4城。其中波士頓行程搶先曝光，21日晚間預計將和僑學界一起晚宴，隔天將一連參加生技產業論壇及青創論壇。

柯文哲3月中旬將訪美，將造訪東岸的華盛頓、紐約、波士頓、亞特蘭大等4城，行程目前尚未排定，但3月21、22兩日波士頓行程搶先曝光，預計21日晚間和一起造訪的美東生技產業參訪團一起參加僑學界晚宴，隔天22日上午將參加由北市府產發局舉辦的台北波士頓生技產業交流論壇，下午則參加留學生及青年創業座談。

北市府副發言人陳冠廷表示，21日晚宴還未確定，但22日兩個論壇及座談已經排定，柯文哲將和當地業界及留學生、青年展開交流，至於完整的訪美行程，由於還會有變動，預計年後才會正式出爐。

柯文哲日前出席交通會報前受訪表示，亞特蘭大剛好與台北締結姊妹市40周年；波士頓則是美國東岸科技重鎮；紐約則是世界最多元城市，值得台北借鏡。至於外界最關注的華盛頓，柯說，華府是美國的首都，參眾兩院都在那裡，去那裡say一下hello。

柯文哲表示，亞特蘭大剛好今年跟台北40周年姊妹市，變成城市外交需要去處理；而波士頓跟矽谷一樣，是美國東岸的科技重鎮，有MIT等知名大學，最近台北市在發展生技，ICT是台灣發展最成功的產業，「有一個奇怪怎麼沒有做起來？就是生技，其實除了矽谷聖地牙哥外，美國第三個在生技產業最發達的地方就是波士頓，所以那地方我們也在安排看有沒有什麼合作機會。」