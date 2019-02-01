習近平見奧委會主席：堅定主辦像冰雪一樣乾凈純潔的冬奧會

▲習近平在北京人民大會堂會見國際奧林匹克委員會主席巴赫。（圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國家主席習近平1月31日在人民大會堂會見國際奧林匹克委員會主席巴赫（Thomas Bach），習近平讚賞巴赫和國際奧委會長期以來積極支持中國奧林匹克運動和體育事業發展，並通過體育和奧林匹克運動促進世界和平與發展。習近平強調，中方高度重視籌辦北京冬奧會，目前各項工作正在扎實有序推進。「我們一定會積極努力，為世界呈現一屆綠色、共用、開放、廉潔的冬奧會」。希望巴赫主席提出寶貴建議。

《新華社》指出，習近平強調，中方高度重視籌辦北京冬奧會，目前各項工作正在扎實有序推進，一定會積極努力，為世界呈現一屆綠色、共用、開放、廉潔的冬奧會，希望巴赫主席提出寶貴建議。

習近平指出，全民健身運動的普及和參與國際體育合作的程度，也是一個國家現代化程度的重要標志。中華人民共和國建立70年來，中國人民的健康素質有了很大提高。

中國從過去未能參加奧運會，到現在已成為許多奧運項目中的佼佼者，這是中國國運國力發展的重要體現。普及冰雪運動，增強人民體質與中國實現「兩個一百年」奮鬥目標也是契合的。舉辦北京冬奧會還將為中國加強體育國際合作提供新的機會。

習近平強調，中國主辦冬奧會的理念，同我們共建「一帶一路」、推進綠色文明建設和反腐倡廉的努力一脈相承。體育交流正日益成為中國與「一帶一路」沿線國家交往的一部分。

中國政府對使用興奮劑持「零容忍」態度，「我提倡中國運動員哪怕不拿競技場上的金牌，也一定要拿一個奧林匹克精神的金牌，拿一個遵紀守法的金牌，拿一個乾凈的金牌」。中國將堅定主辦一屆像冰雪一樣乾凈、純潔的冬奧會。

巴赫表示，北京冬奧會籌備工作務實高效，充滿活力，給我留下深刻印象。「我看到中國運動員正積極備戰，場館建設把奧運遺產和可持續發展很好地結合起來，中國民眾對冬季運動充滿熱情」。中國新華社正式成為國際奧委會的合作通訊社，中國中央電視台即將開播奧運頻道。「我贊同習近平主席所說，體育運動可以促進一個國家的全面發展。相信北京冬奧會的籌備和舉行，將推動冬季運動在中國的普及和在世界的推廣」。

中方主辦冬奧會理念同國際奧委會是一致的。中方冬奧組委會同國際奧委會的互信與合作令人滿意。感謝中方為籌辦冬奧會所做的卓有成效的工作。我完全相信中國將舉辦一屆精彩的冬奧會。