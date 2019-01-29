與各黨派人士共迎新春　習近平：2018多黨合作開創新局面

▲習近平（前中）、汪洋（前右）、韓正（前左）等28日在北京人民大會堂同黨外人士歡聚一堂，共迎佳節。（圖／新華社，下同）



大陸中心／綜合報導

在春節即將到來之際，中共中央總書記、大陸國家主席、中央軍委主席習近平28日在人民大會堂與各民主黨派中央、全國工商負責人和無黨派人士代表歡聚、共迎佳節，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋，中共中央政治局常委、國務院副總理韓正均有出席。習近平指出，2018年是黨和國家事務發展進程中極不平凡的一年，也是多黨合作事業開創新局面的一年。

大陸全國工商聯主席高雲龍表示，2018年，全國上下在以習近平同志為核心的中共中央堅強領導下，有效應對外部環境深刻變化和國內經濟下行壓力，朝著實現全面建成小康社會的目標邁出了新的堅實步伐；今年是新中國成立70周年，各民主黨派、工商聯和無黨派人士將繼續深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入開展「不忘合作初心，繼續攜手前進」主題教育活動，引導廣大成員增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，為實現「兩個一百年」奮鬥目標獻計出力。

隨後習近平也強調，2018年是黨和國家事業發展進程中極不平凡的一年，也是多黨合作事業開創新局面的一年，面對錯綜複雜的國際環境和艱鉅繁重的改革發展穩定任務，「我們團結帶領全國各族人民，全面貫徹中共十九大精神，堅持穩中求進工作總基調。」

習近平表示，2018年是各民主黨派、工商聯換屆後各項工作的開局之年，一年來各民主黨派中央、全國工商聯和無黨派人士深入學習新時代中國特色主義思想和中共十九大精神，展開紀念中共中央發布「五一口號」70周年系列活動，增進對多黨合作初心的認識；各民主黨派中央負責同志進深山、走村寨、入農戶，展開脫貧攻堅民主監督，為打好脫貧攻堅戰作出了重要貢獻。

穩中求進是當前和今後一個時期黨和國家工作總基調，習近平指出，「我們做工作就要以穩求進、以進固穩，經濟發展是這樣，社會發展也是這樣；希望大家認真貫徹穩中求進工作總基調，協助黨和政府凝聚民心民力、推動改革發展，在同心共築中國夢、共創美好新時代的新長征路上，中國共產黨和各民主黨派有著共同的理想，也有共同的責任，多黨合作舞台廣闊，大有可為；希望大家自覺服務大局、維護大局，緊緊圍繞中共中央決策部署，充分發揮自身界別特色和人才智力優勢，找準切入點、結合點、著力點，為決勝全面建成小康社會作出新的更大貢獻。」

據了解，此次參加會議的有，民革中央主席萬鄂湘、民盟中央主席丁仲禮、民建中央主席郝明金、民進中央主席蔡達峰、農工黨中央主席陳竺、致公黨中央主席萬鋼、九三學社中央主席武維華、台盟中央主席蘇輝、全國工商聯主席高雲龍和無黨派人士代表林毅夫、王明明等，應邀出席的還有全國政協副主席董建華、何厚鏵、梁振英，已退出領導崗位的各民主黨派中央、全國工商聯原主席、第一副主席和常務副主席；丁薛祥、尤權，各民主黨派中央、全國工商聯有關負責人，中央有關部門負責同志參加活動。