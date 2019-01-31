習近平《求是》刊文提六大點　推國家生態文明建設

▲中共中央總書記習近平。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

「滿足人民對美好生活的嚮往」於十九大提出後，大陸近年力推國家生態文明建設，對此中共中央總書記習近平於明日將出版的《求是》雜誌中，刊出署名文章舉「六大要點」，強調生態文明建設是中華民族永續發展的根本大計。

在署名文章《推動我國生態文明建設邁上新台階》中，習近平指出，生態文明建設是關係中華民族永續發展的根本大計，要自覺把經濟社會發展同生態文明建設統籌起來。

習近平表示，生態環境是關係民生的重大社會問題，政府要積極回應人民群眾所想、所盼、所急，大力推進生態文明建設，不斷滿足人民日益增長的優美生態環境需要。

▲解決土壤荒漠化危機，是寧夏政府積極推動的重點工作。圖為 寧夏白芨灘國家級自然保護區。（圖／記者陳政錄攝）

因此習近平在文章中提出六大要點，包括一、堅持人與自然和諧共生；二、綠水青山就是金山銀山；三、良好生態環境是最普惠的民生福祉；四、山水林田湖草是生命共同體；五、用最嚴格製度最嚴密法治保護生態環境；六、共謀全球生態文明建設。

習近平強調，打好污染防治攻堅戰時間緊、任務重、難度大，是一場大仗、硬仗、苦仗，必須加強黨的領導，各地區各部門要增強「四個意識」，堅決維護黨中央權威和集中統一領導，堅決擔負起生態文明建設的政治責任，全面貫徹落實黨中央決策部署，為全面建成小康社會、開創美麗中國建設新局面而努力奮鬥。