新車上路！《聲林》冠軍李友廷獲日本原裝跑旅　直呼：超興奮

▲新車上路！《聲林之王》冠軍李友廷獲日本原裝跑旅，直呼：超興奮！（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者張凱喨）

▲《聲林之王》冠軍李友廷首次開日本原裝跑旅上路，直呼：太爽了。（圖／記者張凱喨攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

彈著吉他、深情演唱，在選秀節目《聲林之王》總決賽中，以自創曲《誰》奪下冠軍寶座的李友廷，回憶起宣布冠軍的當下根本是傻住了！「完全傻在那邊，後來才發現，阿感言要講感言，糟糕糟糕，我怎麼都沒想過」，獲得冠軍的李友廷不僅獲得盧廣仲量身定做打造的單曲，還能把日本原裝跑旅「ECLIPSE CROSS」給開回家！

▲聊起比賽心路歷程，李友廷也自爆，其實比賽中遇到一些挫折，曾經很想棄賽。

聊起比賽心路歷程，李友廷也自爆，其實比賽中遇到一些挫折，曾經很想棄賽，「最挫折部分就是在前半部的時候，要唱一些自己沒有那麼適合的東西，再加上面對舞台壓力的時候，讓我感覺也很挫折，其實我的表演經驗在選手中，應該算是最多的了，但是我在上電視節目的時候，在不同的表演空間，全新的一個表演的壓力，所以我還是非常非常的緊張。」

▲開新車上路，李友廷笑說「很爽，很開心，開著自己比賽獲得的獎品格外興奮」。

首次開新車上路的李友廷，對於一切都很好奇，每個功能都想嘗試，更迫不及待的連上Apple CarPlay播放自己的歌開心哼唱，李友廷笑說「很爽，很開心，開著自己比賽獲得的獎品格外興奮」，「我覺得這台車很棒的地方就是它非常安靜，它跟戶外的隔音我覺得做得很好，所以在聽音樂的時候感覺很棒，而且開起來的感覺就是它很靈敏，它可以很準確的反應我的需求」。

▲▼除了對外觀、內裝、配備都很喜愛之外，也很喜歡品牌精神。

除了對外觀、內裝、配備都非常喜愛之外，其實李友廷也很喜歡品牌精神，「我非常喜歡三菱汽車的slogan『Drive your Ambition』，我覺得這就是一個人，不管是在創作上，還是一個人生，一個很重要的一個課題，我非常非常喜歡他們的slogan，另外其實自己有個習慣，就是把作品做好的時候，都會在車上不停地聽，我特別喜歡在交通的過程中聽自己剛完成的作品，這種感覺非常快樂。」

▲李友廷說自己有個習慣，有作品做好的時候，都會在車上不停地聽，特別喜歡在交通過程中聽自己剛完成的作品。

拿下冠軍寶座的李友廷，每天依舊還是寫歌練歌相當忙碌，就是希望能夠創作出更多好聽歌曲來回饋粉絲，李友廷說「現在已經開始在著手製作專輯，很開心在聲林之王獲得一些籌碼，會好好的分配，把持著對音樂的堅持，將這些籌碼發揮到最大。」