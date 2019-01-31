台灣首府大學怨外館拒發外籍生簽證　教育部：實在不厚道

▲新南向專案學生上課狀況。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣首府大學國際暨兩岸事務處處長黃文琛30日在臉書指出，台灣發簽證充滿不確定性，更有公司索性將學生送往大陸。黃文琛痛批，台灣在雅加達的大官，「硬是要把學生推去大陸升學就對了」。教育部對此回應，外籍學生要來台念書，簽證官要審核入學許可、學力證明、財力證明等，不是黃文琛所認為的惡意阻擋新南向政策，這樣「有點不厚道」 。

黃文琛在臉書上說，台灣駐雅加達代表處不給理由就拒發印尼生簽證，因簽證不確定，恐導致學生不敢申請來台就讀。台首大春季班80幾人送簽，已經有21人被拒；還有領到當地「金礦公司」（MSM）獎學金的20位學生，等不到我方簽證就去了中國，他擔心再影響秋季班招生。

▲台灣首府大學國際暨兩岸事務處處長黃文琛在臉書痛批，台灣在雅加達的大官，「硬是要把學生推去大陸升學就對了」。（圖／記者崔至雲翻攝）

教育部技術及職業教育司司長楊玉惠指出，按照目前南向國家學生赴台模式，外籍學生要來台灣念書，簽證官要審核入學許可、學力證明、財力證明，證明該人來台是就學、沒有其他目的。

楊玉惠說，但台灣首府大學未辦理新南向產學專班，這樣就應該照一般外籍生來台灣流程辦理，另外，由於康寧大學招斯里蘭卡籍假學生事件，台灣駐外的簽證官更為審慎，台灣首府大學這樣批評，實在有點不厚道。