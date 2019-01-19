無牌密醫每天吸引近百患者　竹科工程師「搶當學徒」

▲警方說，根據情資表示，黃男並無醫師執照但由於他切脈精準，且收費低廉，每次僅需100-300元，因此每天都吸引不少病患上門。（圖為示意圖，與新聞事件無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一位無牌密醫，靠著口耳相傳，在香山一處鐵皮屋為人切脈開處方而引起注意，這位無照中醫以切脈精準、收費低廉每日都吸引近百人前往求診，警方搜索現場竟發現還有頂著高學歷的竹科工程師在現場當學徒，而無照中醫被檢舉遭逮捕後，還有律師急忙北上為他義務打官司。新竹地院依非法執行醫療業務罪判黃男6個月徒刑，易科罰金；幫黃租屋做診療室的甘男也遭判刑2個月，緩刑2年。

這名51歲黃男過去曾在中醫診所當過學徒學習技術，只是每每參加中醫考試，卻都是名落孫山，但據說因為黃男的診脈功夫不錯，因此還是有許多病患邀他看診，2017年元月，黃男開始在新竹市香山一處不起眼的鐵皮屋為人診脈看病。

警方搜索當日，黃男正在現場幫人把脈，不可思議的是現場竟發現一名高學歷的竹科工程師在現場當黃男的學徒，而黃男乖乖接受調查，而幫他承租鐵皮屋做診療室的甘男也因此遭到逮補命運，而看診現場，還有樂捐箱，每位看診民眾須付50元做為黃男房租補助。

不只竹科高學歷工程師當學徒，令人更驚訝的是，黃男遭逮捕不久，即有一名律師風塵僕僕從彰化北上為他義務辯護，據了解，該名律師與其家人都是靠著黃男治好久纏之疾，因此在收到黃男被捕後才會義不容辭為他辯護，甚至為黃男租鐵皮屋的甘男，也是因為黃男治好他的牛皮癬，才會幫他在香山偏避山區租屋看病。

警方說，根據情資表示，黃男並無醫師執照但由於他切脈精準，且收費低廉，每次僅需100到300元，黃男為患者切完脈像後，會將用藥處方寫在紙上交由病患自行購買服用，據曾經給黃男看診過的民眾表示效果不錯，因此靠著口耳相傳每天都吸引近百名病患到鐵皮屋排隊。黃男及甘男2人均坦承犯行，因此新竹法官依非法執行醫療業務罪判黃男6個月徒刑，易科罰金18萬元。甘男則是幫助非法執行醫療業務罪判2個月，緩刑2年，應捐公庫1萬5千元。

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