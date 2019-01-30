「碳烤起司瀑布」吐司溢出滿滿的幸福❤ 　假日來去信義區百貨吃早午餐

圖、文／WOW愛美食

上禮拜跟我的好姊妹到信義區的百貨血拼，逛到微風松高我實在肚子太餓了，就想到地下美食街找吃的，老實說我也是第一次走到這間的地下樓層，原本很擔心該不會只有停車場吧？沒想到餐廳很多！還在角落發現一家CP值超高的早午餐店！

你看這個起司！這個「瀑布」般的落下！我看到圖片就直接點了哈哈哈。好了好了太激動了，這間店叫做「At.First Brunch緣來」，菜單非常豐富，光是早午餐就有五大類可以選，除了我愛吃的班尼蛋、歐姆蛋等等，還有超特別的竹炭吐司組合，各種蔬果和主餐的組合配色真是美到只差我一點而已！

【碳烤起司瀑布吐司明太子鮭魚蛋捲】

吐司才剛端上，起司就毫不留情地流下來了，我只好不顧形象大口咬下，濃郁起司的香氣整個在嘴巴裡炸開，連帶滿滿的明太子、鮭魚和蛋等餡料，真的是太幸福了❤❤❤，每一口都是多層次的口感。偷偷問一下，大家都吃過竹炭土司嗎？老實說我是第一次吃，看它黑黑的以為味道會很重，不過其實只有淡淡的清香，反而有種點綴的感覺，而且跟白色的起司呈現對比，非常厲害！

假日限定【At First羅斯特9oz牛排早午餐】

大家都知道均衡飲食的重要，但我身邊也是有很多肉食主義者，除了愛吃肉之外食量也不小，很多早午餐店根本無法滿足他們，但不要擔心！來份9oz牛排早午餐絕對讓你飽到下午，不得不說店家技術非常優秀，牛排一點都不硬，放入口中整個肉汁噴發，配上香料和蒜片調味恰到好處，旁邊還有滿滿的油醋醬沙拉，均衡又好吃。

快看這牛排的厚度，比牛排刀還要寬！底下還有煎炒的香菇、蘆筍、番茄和馬鈴薯，除了好吃之外，也能感受到配色的用心啊！

【老煙槍鮭魚菲力佐澄香水果醬】





外食族常常不小心就吸收太多熱量，想要吃清爽一點就來碗木碗沙拉吧！我真的覺得他們的沙拉很厲害，配色超鮮豔，裡面有蘿蔓、美生菜、紅椒、黃椒、紫洋蔥、豌豆苗、苜蓿芽、聖女番茄等等，每一口都能吃到不一樣的感覺，有些店家只當沙拉是配菜，最多只有放美生菜、甜椒跟紫洋蔥之類的，如果不敢吃青椒就幾乎什麼都沒了超單調，但是這裡的沙拉配料超豐富，醬還可以選凱薩、油醋和澄香，按照自己的喜好搭配，挑嘴的朋友也能吃得很開心！

【老法骰子牛班尼迪克蛋】

平常吃早餐我都一定要點一顆半熟蛋，早午餐店更是不能放過！看看上面這兩顆，飽滿的班尼迪克蛋只要輕輕用刀子一劃，蛋液就會整個爆出，一口塞進嘴裡真的是太享受了！骰子牛香氣濃郁，厚實卻又軟嫩，愛吃牛肉點這就對了！

【愛爾蘭肉醬起司薯條】

雖然餐單上有看到這道，但一開始想說薯條蠻容易吃到的就沒有點，但是看到隔壁桌的（ 小鮮肉點的） 薯條送來之後，我馬上叫店員也來一份！它真的是太香了！肉醬、起司醬和司條交融，讓厚實的馬鈴薯增加多層次的口感，完全是起司控必點！

※249元平日商業午餐

在信義區這個寸土寸金的地方，餐廳價位都有一定的等級，我雖然都會來這邊逛街，但可能還是晚上回家裡附近吃比較便宜，沒想到他們有推出超值商業午餐組合，花不到250元就可以在百貨公司裡面吃午餐，還附湯附沙拉附飲料！如果我公司在附近一定天天報到啊！

【羅勒青醬雞柳燉飯】





【辣籽奶油起司雞丁義大利麵】

商業午餐可以選超過10種義大利麵和燉飯，最有人氣的兩款：羅勒青醬雞柳燉飯，灑滿了起司條和香料，搭配濃郁的青醬，店員從廚房走出來我就聞得到香味了，拿個湯匙大口大口吃，什麼不開心的事都可以忘記！

辣籽奶油起司雞丁義大利麵我本來擔心會很辣，想不到店家處理恰到好處，辣度大約是小辣，不會吃兩口就要一直喝水，反倒有著滿滿的鹹香，雞丁也是給得很阿沙力，吃起來相當過癮。

At First Brunch緣來的老闆當初是找了11個年紀差不多、有相同理念的朋友一起集資開店，希望緣份的概念可以延續，並讓更多人重視人與人間的關係，所以才這樣命名，而且店家座位的間距都蠻大的，希望大家可以自在地談心，像我常常跟朋友聊天聊到忘我，有時候會說出一些八卦或是害羞的事，就蠻介意隔壁桌會不會聽到，這樣的設計對我而言真得很棒，而且店家還提供手機充電區，希望大家可以把焦點放在一起用餐的人身上，增進感情，實在是很有心！

下次在信義區逛街逛累了，不妨道微風松高吃個早午餐，讓身心靈都休息一下吧！

At.First Brunch緣來松高店

營業時間：周日到周三 11:00-21:30

周四到周六 11:00-22:00

過年期間：過年除夕11:00-18:00

初一到六11:00-22:00

地址： 台北市信義區松高路16號（微風廣場松高店B2）

電話： 02-2723-8723

※本店不收10%服務費

※商業午餐提供時間為每周一至周五上午11:00 - 下午3:00

※6款假日限定早午餐提供時間為每周五、六、日（平日也有全時段供應早午餐）

※每周五為「緣來早午餐日」，當日到店可享早午餐8折優惠。