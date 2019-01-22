梅伊公布脫歐B計畫！　爭取歐盟讓步「尋求愛爾蘭邊界解套」

▲ 脫歐協議草案15日遭到否決後，梅伊積極尋求打破議會僵局。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

英國首相梅伊21日公布脫歐B計畫，提議避免在愛爾蘭邊界設立海關檢查站、爭取歐盟讓步。脫歐協議草案15日遭到否決後，梅伊積極尋求打破議會僵局、爭取黨內強硬脫歐派與北愛爾蘭小黨民主聯盟黨（DUP）的支持。然而，《衛報》、《每日電訊報》、《石英》等媒體紛紛指出，「B計畫與A計畫根本沒兩樣」。

梅伊先前的脫歐協議草案以432票反對、202票支持的差距遭到國會否決，在野黨工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）隨後提出「不信任投票」，但英國國會以306票支持、325票反對否決。保守黨議員雖然不支持梅伊的草案，但也不想輕易交出政權。

PM’s plan B today was just plan A again even tho that lost by 230 votes. I am really worried that PM’s drift & delay is pushing country into deeply damaging No Deal by accident. That’s why I’ve put forward this bill https://t.co/7L0oOq3fJu — Yvette Cooper (@YvetteCooperMP) 2019年1月21日

Theresa May’s plan B on Brexit turns out to be a re-run of her plan A https://t.co/ps1FkV4Dna — Bloomberg Brexit (@Brexit) 2019年1月22日

草案遭到否決後，面臨幾種選項，包括無協議脫歐（硬脫歐）、舉行二次公投、與歐盟重新協商，以及小幅修改協議後進行第二次表決等。梅伊在B計畫中表示應避免無協議脫歐，但卻拒絕將這個選項排除在外。此外，梅伊反對辦二次公投。她曾說，應尊重第一次公投的結果，二次公投只會破壞對民主的信心。

梅伊在B計畫中重申，不願向歐盟尋求延後3月29日的脫歐日期，原因是歐盟很可能不會同意。對於這項B計畫，工黨依然不讓步，讓梅伊取得跨黨派共識的機會渺茫。雖然各方同意就「繼續為愛爾蘭邊界問題尋求解方」，但仍缺乏具體方案。愛爾蘭邊界問題和保守派分裂，均為目前最危急的問題之一。