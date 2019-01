梅伊公布脫歐B計畫！　爭取歐盟讓步「尋求愛爾蘭邊界解套」

▲ 脫歐協議草案15日遭到否決後,梅伊積極尋求打破議會僵局。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

英國首相梅伊21日公布脫歐B計畫,提議避免在愛爾蘭邊界設立海關檢查站、爭取歐盟讓步。脫歐協議草案15日遭到否決後,梅伊積極尋求打破議會僵局、爭取黨內強硬脫歐派與北愛爾蘭小黨民主聯盟黨(DUP)的支持。然而,《衛報》、《每日電訊報》、《石英》等媒體紛紛指出,「B計畫與A計畫根本沒兩樣」。

梅伊先前的脫歐協議草案以432票反對、202票支持的差距遭到國會否決,在野黨工黨黨魁柯賓(Jeremy Corbyn)隨後提出「不信任投票」,但英國國會以306票支持、325票反對否決。保守黨議員雖然不支持梅伊的草案,但也不想輕易交出政權。

