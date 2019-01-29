彈頭亂葬崗！17歲學「角頭」換彈匣狂轟30槍　自稱：被詐賭

陳以昇、陳豐德／新北報導

新北市新莊區化成路一家貿易公司前，29日上午近11時許突然傳出接連槍響，由於事發地緊鄰派出所，員警1分鐘內趕赴現場，只見一名少年持手槍不斷對公司內射擊，不聽嚇阻換彈匣連續狂轟，直到把30發子彈全數打完為止，員警對空鳴1槍後將他壓制上銬；由於少年才17歲，警方懷疑是黑幫大哥派未成年小弟開槍討賭債，以規避後續刑責。

根據目擊民眾表示，陳嫌在該貿易公司門口步行來回連續開槍，2名派出所警員聽聞火速衝到現場對他大聲喝斥，陳嫌囂張不為所動，持續朝公司裡開了30槍，警方先對空鳴槍後將他壓制上銬；陳嫌目前在派出所偵訊中，對開槍行為始終不願開口多談，目前只知疑似債務糾紛開槍示警，所幸公司裡無人受傷。

據了解，陳姓少年平時以打零工維生，一個月收入1萬多元，在2018年7、8月間，與該眼鏡貿易公司員工賭天九牌，輸了5萬多元，後來知道遭到對方詐賭，越想越氣才持槍朝公司裡開槍洩憤；自稱槍枝是去看夜景時撿到的，但警方對此說詞抱以懷疑。

▼17歲屁孩換彈匣狂轟30槍，鑑識小組在地上擺滿證物牌。（圖／記者陳以昇攝）



鑑識人員在現場清點彈殼數量，地上擺滿一個又一個證物號碼牌，從1排到30有如亂葬崗一般，而子彈幾乎都射到了貿易公司的牆壁上。警方表示，派出所員警在聽聞槍響後1分鐘內趕抵現場，但陳姓少年像發了狂似的猛開槍，毫不理會對空鳴槍的員警，3分鐘內將其壓制在地。

由於陳姓少年被帶回派出所後隻字不談，警方懷疑幕後還有藏鏡人，可能是黑幫大哥為了討賭債，刻意叫未成年的槍手來開槍警告，將聯絡債主到案說明，並查出幕後指使者。

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▼第30顆彈頭及證物牌。（圖／記者陳以昇攝）

