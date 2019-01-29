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2019科展登場　中研院院士鼓勵學生：開啟「好奇心」是研究動力

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▲▼ 科展。（圖／教育部提供）

▲牟中原與學生分享「居禮夫人與核子科學的發展」，從傑出女科學家居禮夫人非凡的一生談起，解析核科學對現今社會的重大影響。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

第十八屆「台灣國際科學展覽會」今（29日）展開，為了因應聯合國所訂定的2019年為「國際元素週期表年」，今年的科展也以化學元素週期表設計主視覺，強調各元素在科學與生活上應用的重要性，今年參與的國家共有21個，師生則有500位，以及162件優勝作品進入決賽。

參與「台灣國際科學展覽會」的國家包括，美國、加拿大、印尼、義大利、日本、韓國、盧森堡、澳門、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、菲律賓、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、新加坡、南非、瑞士、泰國、突尼西亞、土耳其。

「2019台灣國際科學展覽會」邀請中央研究院院士牟中原與學生分享「居禮夫人與核子科學的發展」，從傑出女科學家居禮夫人非凡的一生談起，解析核科學對現今社會的重大影響。

▲▼ 科展。（圖／教育部提供）

▲貴賓與各國選手穿自己彩繪的實驗衣合影。（圖／教育部提供）

牟中原在演講中談到，在科學上，我們應該注意事，不應該注意人，是居禮夫人研究科學的執著精神，但她的研究卻發揮了對人群社會的無比關愛，更將她的學識經驗和全部時間貢獻給了世界各地前來求學的後進學者。

以居里夫人的貢獻為引子，牟中原也勉勵學子們做研究應秉持科學不只是方程式的組合，也不只是實驗室裡面的測量和操作，科學更是一種解決問題的能力，要以更富創造力的觀點，思考氣候變遷、環境保護、衛生健康以及能源轉型等迫切的議題，共同找出人類社會可持續發展的方法，為人類社會，開創更美好的將來。

牟中原也於座談中以自身經歷鼓舞學子們，要保有好奇心而非勝負慾，他說他從來不以獲獎為目的做研究，對萬物的好奇心才是引發他研究最主要的動力，並樂於把研究與探索新事物當作是自己的一項興趣，一旦對研究有了興趣，自然而然就不會倦怠，進而可以持續做出不錯、有益社會的研究。

▲▼ 科展。（圖／教育部提供）

▲教育部常務次長林騰蛟在科展開幕典禮致詞。（圖／教育部提供）

科教館館長陳雪玉表示，台灣國際科學展覽會是台灣中學生最重要的國際科學賽事，每年此時，來自全球最優秀的中學生都齊聚於此，分享各自的專題研究成果。為了活絡展覽會氛圍，今年我們精心籌劃了開幕典禮的大師講座、學生交流會、教師工作坊及參訪活動，更特別在科展前策劃《設計我們的世界-科技性別化創新》特展期盼藉由展覽中性別化創新思維與設計挑戰活動，讓國內外師生一起反思過去所忽略的視角，為世界帶來更為平等而永續的創新。　

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關鍵字：科展,中研院,院士,好奇心,研究,動力

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