加強重要節日安全維護工作起跑　翁章梁慰勉員警

▲▼ 春節安全維護工作起跑，翁章梁慰勞基層員警。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣加強重要節日安全維護工作28日晚上10時展開，由嘉義縣長翁章梁、議長張明達和副議長陳怡岳分山海平原區慰問警察及協勤民力，並致贈慰問品，以感謝警察機關和守望相助隊員犧牲春節休假，全天候守護民眾生命財產的辛勞，翁章梁由嘉義縣警察局長陳博珍陪同下前往水上分局及民雄分局慰問。

嘉義縣政府警察局為了讓嘉義縣民眾平安歡度春節，加強重要節日安全維護工作從1月28日晚上10時起至2月11日晚上12時止，為期15天，將動員所有警力，結合憲兵及超過4千名社區志工、義警、義交、民防、守望相助隊等民間組織，並加強治安、交通及為民服務，積極營造一個平安、祥和的年節氛圍。

翁章梁表示，今年春安工作以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸，他要求警察機關及協勤民力加強犯罪偵防及維持各風景區交通順暢，提供民眾一個全方位、快速貼心的服務。

翁章梁指出，為期15天的加強重要節日安全維護工作勤務十分繁重，他代表全體市民感謝各單位同仁犧牲年節假期與親人團聚的時間，期勉警察同仁秉公執法、不吃案的理念，讓市民對嘉義縣治安更有信心。