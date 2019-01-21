蘋果最新充電手機殼細節全揭露！iPhone XS可多追劇10小時

▲Smart Battery Case在台售價為4290元。（圖／翻攝蘋果官網）

科技中心／綜合報導

蘋果近期為iPhone XS、iPhone XS Max及iPhone XR推出了充電手機殼「Smart Battery Case」，這是蘋果在時隔一年後，再次推出這類商品。

「Smart Battery Case」在蘋果台灣官網上名為「聰穎電池護殼」，雖然台灣目前尚開賣，但也可以透過科技網站MacRumors的開箱報告過過乾癮。騰訊科技報導，Smart Battery Case這類產品以外掛的型式存在，使命就是為手機增加額外的電力，延長電池壽命。從蘋果官網來看，Smart Battery Case有黑、兩白種顏色供選擇，在台售價為4290元。

該手機殼材質與蘋果官方的矽膠保護殼相同，不過Smart Battery Case後方有一個藏著電池組的凸起。殼中有個Lightning接頭，功用是為手機充電；而其機殼外部也有一個Ligtning連接埠，接上電源後的充電順序為優先為iPhone充飽電，再供電給手機殼本身。

▲殼中有個Lightning接頭，功用是為手機充電。（圖／翻攝自YouTube／MacRumors）

該手機殼內部有兩個1369毫安時的電池。由於兩個電池組合在一起，此充電手機殼可運行在更高的電壓下，提供10.1Wh的能量，較先前支援iPhone 6S及iPhone 7的充電手機殼更高。

蘋果指出，在此款手機殼的加持下，iPhone XS的通話時間增加至33小時，上網和影片播放時間則分別提升至21和25小時；iPhone XS Max的通話時間增加至37小時，上網和影片播放時間則分別提升至20和25小時；iPhone XR的通話時間增加至39小時，上網和影片播放時間則分別提升至22和27小時。

該手機殼除了可透過Lightning接口充電外，蘋果也將Qi無線充電技術導入其中，因此無論是手機或是手機殼，都可使用Qi無線充電設備進行充電，但充電速度不快就是了。殼也可拿下來單獨充電，與手機同時充電時，充電順序以iPhone優先。

▲使用者也可透過通知中心檢測手機與手機殼的電量。（圖／翻攝自YouTube／MacRumors）

當充電手機殼與iPhone連接時，手機便會顯示手機殼的電量，將手機置於無線充電板時，鎖屏螢幕上也會顯示充電進度，使用者也可透過通知中心檢測手機與手機殼的電量。另外值得一提的是，該手機殼主要依循iPhone XS的設計，雖然iPhone X與XS尺寸完全相同，但因開孔及背後相機略有不同，因此雖然可以使用但無法完美吻合。

該手機殼在插入iPhone X時會跳出iPhone與之不相容的通知，但據MacRumors的實測，仍可正常使用，無須理會通知，若無法順利充電，則須將手機重啟或更新至iOS12.1.3 beta版。