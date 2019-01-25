評論孟晚舟案引強烈反彈　加拿大駐中國大使：我的說法有誤　

▲加拿大駐中國大使麥家廉（John McCallum）日前的言論引起風波。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

加拿大駐中國大使麥家廉（John McCallum）日前提出「孟晚舟有充分理由反對被引渡至美國」論點，引來國內政界強烈反彈，甚至遭保守黨要求總理杜魯道（Justin Trudeau）開除的危機。他24日發表聲明，「我很遺憾對孟女士法律訴訟程序的評論造成困擾。我的說法有誤。這些評論並不能精準反映我在這項議題上的立場。」

麥家廉表示，作為加拿大駐中國大使，任何有關爭論的評估或引渡過程中的任何決定，「我都沒有扮演任何角色」，「加拿大政府的首要任務，也是我的首要任務，就是確保2名在中國被任意拘留的加拿大人獲釋，並確保我們所有公民的權利得到保護。」

加拿大總理杜魯道在麥家廉公開道歉前不久接受媒體訪問「是否打算召回或懲處麥家廉」時回答，政府當前重點是讓遭到中國拘捕的加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人史派佛（Michael Spavor ）盡快獲釋，這樣做對此事並無助益。

▲加拿大總理杜魯道稱孟晚舟的逮捕行動沒有受到任何政治干預。（圖／路透）

麥家廉22日在安大略省萬錦市（中文音譯馬卡姆，Markham）向加拿大中文媒體提出，「孟晚舟有充分的理由反對被引渡到美國」。這樣的理由有3點，他表示，第一點是美國總統川普對孟晚舟個案發表了「政治干預的言論」；第二點是孟晚舟個案涉及「治外法權(exterritorial)」因素；第三點則是孟晚舟個案中涉及的美國制裁伊朗行動，加拿大方面並未參與。

麥家廉認為，法官會根據這3點判斷是否將孟晚舟引渡到美國，而可能發生的結局也有3種，第一種是美國成功引渡孟晚舟，但這可能會花上好幾年的時間，因為孟晚舟可以一路上訴到加拿大最高法院；第二種是美中達成某種協議，從而美國不再要求引渡孟晚舟，中國也同時釋放2名被拘押的加拿大公民；第三種則是加拿大法官認為引渡證據不成立，釋放孟晚舟。

▲孟晚舟獲釋後返回溫哥華的家中。（圖／美聯社）

美國要求逮捕並引渡孟晚舟的爭議鬧得沸沸揚揚，麥家廉解釋，加拿大與其他國家簽署引渡協議的歷史已有幾十年，對此必須遵守，「加拿大根據引渡協議規定，當司法部收到美國司法部逮捕孟晚舟的要求，就必須嚴肅看待，將孟晚舟逮捕並展開引渡聆訊，根據相關法律，加拿大別無選擇，只能這麼做。」