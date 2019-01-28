嘉縣四大廟宇認養1500份年菜助弱勢　翁章梁代表受贈

▲九華山地藏庵、新港奉天宮、朴子配天宮和民雄大士爺廟認購1500份愛心年菜助弱勢 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

九華山地藏庵、新港奉天宮、朴子配天宮和民雄大士爺廟等4家寺廟，響應縣府推出年菜送暖的溫馨活動，28日上午在縣政府舉行1500份愛心年菜捐贈儀式，由縣長翁章梁代表受贈，31日當天由翁章梁及縣府同仁擔任志工，親自送到弱勢家庭家中，讓這群終年為生活打拚的鄉親能在傳統年節氛圍中，享受豐盛的年菜。

翁章梁28日在九華山地藏庵董事長黃俊森、新港奉天宮董事長何達煌、副董事長林秀琴、朴子配天宮董事長黃清田、民雄大士爺廟董事長蔡炳坤、社會局長李政毅以及新聞行銷處長賴明宏陪同下，一起啟動「年菜送暖．溫馨我嘉」的活動。

翁章梁感謝財團法人九華山地藏庵，對嘉義縣弱勢家庭的照顧不曾中斷，持續10幾年對低收入提供冬令救濟金，為照顧觸角擴大到貧窮邊緣戶，從104年至今每年捐出1000份年菜，讓弱勢邊緣戶在寒冬也能感受社會溫情，另有3間嘉義縣寺廟共襄盛舉，包括奉天宮捐贈250份、配天宮150份及民雄大士爺廟100份，扶助戶數達到1500戶，讓弱勢朋友都能好過年、過好年。

翁章梁表示，嘉義各宮廟年年送暖善舉已邁入第7年，他感謝4大宮廟負責人黃俊森、何達煌、黃清田和蔡炳坤溫馨送暖的精神，溫暖了需要被關懷的角落，他代表鄉親向地藏庵、奉天宮、配天宮和大士爺廟表示由衷的感謝。

翁章梁期許未來更多寺廟及民間慈善團體參與社會公益，讓善心人士都可以認購，使社會充滿愛的氛圍。

社會局長李政毅指出，年節愛心1月31日將由縣長帶領同仁們擔任一日志工發送到各鄉鎮市，溫暖需要幫助的家庭，也希望透過這次機會，發現更多社區中需要關懷的弱勢家庭，及時提供協助及資源，讓社會每一處都充滿著愛、溫暖及關懷。